Se il Parlamento ha sospeso i suoi lavori, oggi è in programma il Consiglio dei ministri. Si parlerà anche di Covid, abolendo l’obbligo di isolamento dei positivi e le relative sanzioni: aprevederlo è la bozza del decreto che introduce varie disposizioni in materia di giustizia e che sarà lunedì all’esame del Cdm. Nella bozza del testo viene abrogata la norma che prevede “il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento”. A Palazzo Chigi il lavoro non mancherà, anche con riunioni organizzate all’ultimo minuto.

Martedì sera su Canale 5 andrà in onda in diretta e in esclusiva la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Al centro della serata, il derby tra le due squadre della storia calcistica di Silvio Berlusconi: il Monza e il Milan. Prima della gara, avrà luogo l’esibizione del Volo, il gruppo musicale italiano celebre in tutto il mondo, accompagnato da una coreografia di piccoli tifosi che entreranno sul terreno di gioco. Al termine della gara è prevista la premiazione sul campo con la consegna alla squadra vincitrice della prima coppa intitolata al presidente che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i club. Il Monza, acquisito da Berlusconi nel 2018 quando militava in Serie C, ha centrato una doppia promozione: prima in Serie B e subito dopo in Serie A dove ha esordito per la prima volta nella sua storia il 13 agosto2022, esattamente un anno fa. Un ritorno al calcio vincente, dopo 31 anni trascorsi alla guida del Milan con cui ha conquistato 29 trofei: otto scudetti, una Coppa Italia, sette Supercoppe italiane, cinque Champions League, due Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club Fifa e cinque Supercoppe Europee. La partita tra il Monza di Raffaele Palladino e il Milan di Stefano Pioli si disputerà allo UPower Stadium di Monza.

Una mostra di disegni e opere sulla figura di Silvio Berlusconi verrà allestita nell’ambito del Berlusconi Day, manifestazione nazionale di Forza Italia che si terrà dal 29 settembre al 1 ottobre a Paestum. Per il responsabile organizzativo dell’evento, Ernesto Sica, “Berlusconi aveva un grande numero di estimatori, al Sud come al Nord, testimoniato dai suoi straordinari risultati elettorali. Sono tanti i simpatizzanti e i militanti che negli anni gli hanno dedicato ritratti, disegni estemporanei, poesie, o racconti ispirati alla sua figura o che più semplicemente conservano un ricordo di lui. Vogliamo valorizzare questa produzione nel corso delle giornate di Paestum”.

All’Isola d’Elba sono nate 54 tartarughe marine sulla spiaggia di Galenzana. La schiusa, la prima in Toscana quest’anno, segna il successo di un anno eccezionale, con 6 nidi di tartarughe finora trovati all’Elba, isola “capitale” dell’Arcipelago toscano e dell’omonimo Parco Naturale. Il nido era stato scavato da una tartaruga marina nella magnifica e appartata spiaggia di Galenzana, nel Comune di Campo nell’Elba: da quel momento era stato messo in sicurezza e monitorato costantemente da volontari di Legambiente in attesa che nascessero i piccoli. Sabato 5 agosto alle 11,25 il lieto evento: 51 piccole tartarughe marine Caretta caretta sono emerse dal nido, sciamando sulla sabbia lungo la pista predisposta nei giorni scorsi dai volontari di Legambiente, che hanno seguito anche il momento della nascita. Il miracolo si èripetuto nelle ore successive, con la schiusa di altre 3 tartarughine.

In attesa del ritorno dalle ferie, l’agenda già si affolla di appuntamenti. Il più grande parterre di produttori di rum e cachaçanazionali e internazionali, torna nella Capitale: “ShowRum – Italian Rum Festival” (https://www.showrum.it/), la manifestazione nazionale giunta alla nona edizione, è in programma domenica 1 ottobre e lunedì 2 ottobre presso il centro congressi dell’A.Roma Lifestyle Hotel. Il festival è diretto dal fondatore della rassegna Leonardo Pinto, uno dei maggiori esperti di rum in Europa e operante in Italia e all’estero come consulente e trainer per il mercato del Rum e dei distillati a tutti i livelli. Pinto, conosciuto come “The Rum Searcher”, ha aperto nel 2004 il suo blog Isla de Rum (www.isladerum.com) che in pochi anni è diventato un punto di riferimento del settore trasformando Isla de Rum in una vera e propria azienda.