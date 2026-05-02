Il Governo Meloni ha scelto il 1° maggio per rilanciare l’azione di governo su due dossier ad alta rilevanza sociale e politica: lavoro e casa. Due ambiti diversi ma complementari, con un obiettivo comune evidente: riportare il focus su misure concrete e recuperare spazio dopo una fase più complessa sul piano politico.

Il Decreto lavoro si muove nel solco delle politiche già adottate negli ultimi anni, introducendo però alcuni correttivi mirati. Il primo asse riguarda gli incentivi all’occupazione, concentrati su categorie considerate più fragili o strategiche, come giovani, donne e lavoratori nelle aree economicamente più deboli.

La novità principale è il tentativo di legare questi incentivi alla qualità del lavoro, introducendo criteri che favoriscano le imprese che applicano contratti collettivi considerati rappresentativi.

Il secondo asse interviene sul tema del lavoro povero e dei contratti irregolari, senza introdurre un salario minimo legale ma rafforzando indirettamente il ruolo della contrattazione collettiva. È una scelta coerente con l’impostazione già espressa dal Governo, che continua a preferire un approccio mediato rispetto a una soluzione normativa diretta.

Il terzo ambito riguarda il rafforzamento delle tutele, con misure che mirano a contrastare forme di sfruttamento più recenti e a migliorare alcuni strumenti già esistenti.

Nel complesso, il decreto non rappresenta una svolta strutturale, ma un intervento di affinamento del modello attuale, con l’obiettivo di orientarlo verso maggiore qualità e stabilità.

Accanto al lavoro, il secondo pilastro dell’iniziativa governativa è il Piano Casa, che ha un respiro più ampio e un orizzonte temporale più lungo. L’obiettivo dichiarato è quello di aumentare significativamente l’offerta abitativa, in particolare per le fasce intermedie che non rientrano nei criteri dell’edilizia popolare ma che faticano ad accedere al mercato.

Il piano si articola su tre direttrici principali. La prima è il recupero del patrimonio pubblico esistente, con interventi di ristrutturazione e riqualificazione di immobili oggi inutilizzati.

La seconda è lo sviluppo dell’edilizia a canone calmierato, destinata a giovani, lavoratori e famiglie che si trovano in una fascia di reddito intermedia.

La terza è il coinvolgimento del capitale privato, attraverso strumenti finanziari e incentivi che rendano sostenibili gli investimenti nel settore.

A questi elementi si affiancano misure di semplificazione normativa e interventi sulla rigenerazione urbana, con l’obiettivo di rendere più rapido ed efficiente l’avvio dei progetti. Il Piano Casa si presenta quindi come un intervento strutturale, ma la sua efficacia dipenderà in larga parte dalla capacità di attuazione e dalla collaborazione tra livelli istituzionali e operatori privati.

Nel complesso, il Governo ha scelto di puntare su due temi ad alto impatto sociale, con un approccio che privilegia la continuità rispetto alla rottura. Le misure adottate non cambiano radicalmente il quadro esistente, ma cercano di correggerne alcune criticità e di rafforzarne l’efficacia.

È una strategia che sposta inevitabilmente il giudizio politico nel tempo. Più che sull’impatto immediato degli interventi, la valutazione si concentrerà sulla loro capacità di produrre risultati concreti nel medio periodo. Ed è su questo terreno che si misurerà la reale portata del rilancio annunciato.