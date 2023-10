Oggi pomeriggio, nel romano Palazzo San Macuto, presso la commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, si svolge il seguito dell’audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino.

A Montecitorio, nella sala della Regina, “Cattolici in politica – Esperienze a confronto”. Dopo il saluto del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, interverranno tra gli altri il deputato Alessandro Cattaneo, il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, il senatore Alfredo Bazoli. Conclusioni dell’arcivescovo emerito di Genova, Angelo Bagnasco.

A Palazzo Madama, nella sala Koch, convegno di presentazione della ricerca “L’Italia e la sua reputazione: la giustizia civile cinque anni dopo. Andamenti, confronti, proposte”, organizzato da: Italiadecide – Associazione per la Qualità delle Politiche Pubbliche. Indirizzo di saluto del vicepresidente del Senato della Repubblica Anna Rossomando, introduzione del presidente di Italiadecide Anna Finocchiaro e del direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo Roberto Gabrielli. Parteciperanno Guido Alpa, Margherita Cassano, Giuseppe Meliadò, Fabio Pinelli e Gianfranco Torriero. Concluderà i lavori il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

L’Istituto Affari Internazionali organizza un dibattito in occasione della presentazione del libro “Patrie: Una storia personale dell’Europa”, di Timothy Garton Ash. Storico della contemporaneità, Garton Ash ritorna, sul filo dei ricordi paterni, al giorno dello sbarco in Normandia, racconta cosa significa essere sorvegliato dalla Stasi, rivive i numerosi incontri della sua carriera, ciascuno in grado di offrire un’idea diversa di futuro, dai guerriglieri tra le montagne del Kosovo agli adolescenti delle banlieue parigine, fino ai presidenti e primi ministri dei maggiori paesi.

Una giornata intera all’Accademia di Francia a Roma, oggi, con il convegno “I capricci del Rinascimento”. Grotte e Parnaso, Villa Medici e Palazzo Vecchio, Amore e Bacco, Parmigianino, Jacopo Zucchi, Giovanni Bellini e Dosso Dossi, maghe e menadi, satiri e sileni, astri e grottesche, alchimia e magia, risa ed erotismo, danza ed intemperanza, o ancora sogni e fantasia, sono questi i “capricci del Rinascimento”, ovvero luoghi, personaggi, artisti, oggetti e concetti studiati dallo storico dell’arte Philippe Morel. Dall’ispirazione dionisiaca alle apparizioni miracolose, passando per le decorazioni più suggestive del XV e XVI secolo in Italia, fino alle ultime ricerche che lo hanno portato ad interrogare le immagini della danza o l’arte nordica, i lavori di Morel esplorano con grande curiosità temi inediti. Attraverso aneddoti, immagini e interpretazioni, i partecipanti a questa giornata di studi rendono amicalmente omaggio allo storico dell’arte, giocando con la meraviglia, la sorpresa e lo spirito di festa che lo caratterizzano.

In occasione del centenario della nascita di Giovanni Testori, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Regione Lombardia e Associazione Giovanni Testori propongono nella serata del 9 ottobre a Milano, nel Grattacielo Pirelli, un momento di approfondimento sulle vicende editoriali e umane che hanno caratterizzato l’opera dell’intellettuale. Relatori Giovanni Agosti e Giovanni Battista Boccardo, la poetessa Patrizia Valduga e il presidente dell’Associazione Giovanni Testori, Giuseppe Frangi. Apriranno i lavori l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso e il presidente di Faam Luca Formenton.