Rimini Wellness, da domani al 2 giugno, raccoglierà nel polo fieristico della città adriatica tutte le novità riguardanti il fitness, lo sport, la cultura fisica, il benessere e sana alimentazione, riunendo le maggiori aziende del settore del benessere: dai produttori di macchine per l’attività fisica, alle palestre, alle scuole, alle associazioni di categoria. Anche quest’anno Anif – Associazione Nazionale Impianti Fitness presieduta da Giampaolo Duregon sarà parte attiva dell’evento organizzando due convegni di grande interesse per tutto il mondo dello sport, per gli operatori e per i fruitori dei servizi sportivi. Annunciati le presenze del ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi, del presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, del presidente dell’ Istituto per il Credito Sportivo Beniamino Quintieri, del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, dell’assessore Regione Veneto all’Istruzione formazione lavoro pari opportunità Elena Donazzan, dell’assessore Regione Liguria allo Sport Simona Ferro.

A Montecitorio il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana incontra il ministro degli Affari esteri della Repubblica del Kirghizistan Zheenbek Kulubaev.

A Palazzo San Macuto il Copasir ha in programma l’audizione del direttore dell’Aise – Agenzia informazioni per la sicurezza esterna, Giovanni Caravelli.

A Roma, nella sede della Fondazione per il Giornalismo Paolo Murialdi, presentazione del libro “Casa per casa” di Franca Chiaromonte e Graziella Falconi. A discutere del libro ci saranno Massimo D’Alema, Bruno Manfellotto ed Enrico Menduni.

A Buttrio, in provincia di Udine, “Danieli InnovAction Meeting 2024”, evento progettato per disegnare il futuro della siderurgia e della produzione dei metalli.

Domani apre le porte per la stagione 2024 la spiaggia dell’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, con le sue inconfondibili capanne. Un lido dedicato non solo agli ospiti dell’albergo, diventato un punto di riferimento imperdibile per tante famiglie veneziane, che da anni scelgono la propria capanna con tutti i servizi d’eccellenza, grazie ai quali l’Hotel Excelsior Venice Lido Resort ha appena vinto anche il premio di miglior stabilimento balneare del Veneto, assegnato dalla neonata “Guida ai migliori Beach Club d’Italia”.

Venerdì pomeriggio Antonella Sciarrone Alibrandi, giudice della Corte Costituzionale, interverrà nella sede romana della Fondazione Primoli al convegno “Personne, droit et justice: la contribution du droit canonique dans l’expérience juridique contemporaine”, in occasione della presentazione degli atti del diciassettesimo Congresso Internazionale di Diritto Canonico.