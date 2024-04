Visita negli Stati Uniti del premier giapponese Fumio Kishida, che rende omaggio all’Arlington National Cemetery.

Oggi a Palazzo San Macuto, al Copasir, si svolge l’audizione del presidente della Società italiana intelligence, Mario Caligiuri.

A Roma evento di presentazione del Report 2023 delle attività del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Partecipano, tra gli altri, il ministro Francesco Lollobrigida, Felice Assenza capo dipartimento Icqrf, Raffaele Borriello capo di gabinetto.

A Roma presentazione delle misure e opportunità per lo sport, con Andrea Abodi ministro per lo Sport e i Giovani, Marco Mezzaroma presidente di Sport e Salute, Beniamino Quintieri presidente Istituto per il Credito Sportivo, Carlo Nordio ministro della Giustizia, Giuseppe Valditara ministro dell’Istruzione e del Merito.

Tim Burton da record, al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Sono state oltre 500mila le persone che hanno visitato la mostra “Il Mondo di Tim Burton” in 6 mesi di apertura, dall’11 ottobre 2023 allo scorso 7 aprile. “Un evento senza precedenti, una Mole Antonelliana fantastica, e noi siamo emozionati per questo grande successo”, affermano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, “la mostra ha avuto un enorme interesse nazionale e internazionale, a dimostrazione che Tim Burton si conferma uno dei più importanti e amati autori del cinema mondiale per diverse generazioni”.

Il Consorzio Roma Doc si prepara alla nuova edizione di Vinitaly. Durante le quattro giornate, da domenica 14 a mercoledì 17 aprile, le 32 cantine socie del consorzio saranno protagoniste di numerosi appuntamenti per raccontare i vini, il proprio territorio e le prospettive future della denominazione. “Manca davvero poco alla nuova edizione di Vinitaly”, afferma Tullio Galassini, presidente del Consorzio Roma Doc, “e come gli altri anni non vediamo l’ora di vivere le giornate veronesi, sempre ricche di emozioni. Veniamo da un 2023 davvero entusiasmante sia per quanto concerne il successo dei nostri vini, presenti in sempre più mercati in tutto il mondo, sia per la partecipazione a eventi internazionali che per l’ideazione di progetti incentrati sul legame con la Capitale, non solo dal punto di vista enologico ma anche enoturistico. Vinitaly non è soltanto l’occasione per raccontare la Roma Doc ma anche l’opportunità per le singole aziende di farsi conoscere. Abbiamo così riconfermato gli incontri fra produttori e giornalisti, perché crediamo nel ruolo fondamentale della comunicazione, soprattutto questa formula così diretta che offre la possibilità di entrare a stretto contatto con i vini, il territorio e il ricco bagaglio culturale che fa l’unicità della nostra denominazione”.

Domani al Campus Luiss di viale Romania andrà in scena l’evento “Dieci anni di Htsi – Un viaggio nelle eccellenze del Made in Italy”, organizzato da Luiss e Htsi, con Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in Italy, Barbara Beltrame vice presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria.

Ancora un nuovo successo allo Sporting Club Monterosa Novara. Domenica 7 aprile l’appuntamento che unisce sport e cultura ha visto protagonista lo sport con il Concorso Nazionale di Completo ed il grande ritorno di un’iniziativa per gli amanti delle 4ruote. La manifestazione “Cavalli e…motori” realizzata in collaborazione con il Club Autoamatori di Novara e l’Associazione “Ferri Vecchi”, rappresenta un affascinante incontro tra i “cavalli” simbolo di forza e libertà e i “cavalli motore” sprigionati da una speciale rassegna di rare auto d’epoca. Tutti i radunisti, partiti dallo Sporting Club Monterosa, hanno percorso con le loro autovetture le splendide strade delle colline novaresi con piccoli “pit stop” culturali ai Castelli di Barengo, Briona e Proh con ritorno al centro ippico.

In campo campioni di padel, stelle del calcio internazionale, grandi atleti e atlete per la tre giorni di incontri, partite, show e divertimento a Monte-Carlo, con un omaggio alle eccellenze italiane: è stata inaugurata la prima edizione di Padel Best Expo, al Grimaldi Forum, radunando le migliori realtà del settore con tornei, clinic, talk su padel e salute, nuovi trend, innovazione, tecniche di gioco, insieme alle testimonianze dei giocatori più famosi. tagliare il nastro, in rappresentanza del Principato di Monaco, Louis Ducruet, nipote del Principe Alberto II di Monaco e presidente dei Barbagiuans Monaco, alla presenza di Yvette Lambin-Berti, Segretario di Stato di Alberto II e Mathilde Le Clerc, presidente della Commissione Educazione, Giovani e Sport del Consiglio Nazionale del Principato di Monaco, mentre per l’Italia il compito è stato affidato a due campioni, i “Palloni d’oro” Fabio Cannavaro e Andriy Shevchenko che assieme a Roberta Ceccarelli, ceo Bsg e Padel Best Expo, hanno dato il via all’evento che celebra l’inclusività del padel con una forte attenzione alla solidarietà.