In Brasile, a Rio de Janeiro, il ministro delle Finanze brasiliano Fernando Haddad e il segretaria del Tesoro Usa Janet Yellen formulano una dichiarazione sulla cooperazione per combattere il cambiamento climatico.

La coordinatrice di Forza Italia Valle d’Aosta, Emily Rini, ha annunciato la visita del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Valtournenche, che si terrà nella giornata di oggi. E’ un segno di solidarietà agli eventi alluvionali che hanno colpito Cervinia il 29 e 30 giugno scorsi, per cui il governo ha riconosciuto lo stato di emergenza avanzato dalla Regione Valle d’Aosta. “Ci tengo a ringraziare di cuore tutto il governo nazionale e, in particolare, il nostro vicepremier Antonio Tajani che ancora una volta ha dimostrato competenza e viva attenzione nei confronti del nostro territorio. Venerdì, a dimostrazione di tale attenzione, il Mministro Zangrillo sarà a Valtournenche per incontrare l’amministrazione comunale e le Forze dell’Ordine territoriali”, Rini.



Riapertura del Sommoportico e dei Propilei del Vittoriano, a Roma. Ieri, con la visita del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, accompagnato dalla direttrice del ViVe – Vittoriano e Palazzo Venezia Edith Gabrielli, è terminato l’intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e di manutenzione dei marmi: il Sommoportico e i suoi Propilei tornano finalmente a essere visitabili, dopo lunghi anni di chiusura. “La visita a questo sito consente ai cittadini italiani di ritrovare le ragioni dell’essere popolo e comunità nazionale. Da tempo, il MiC è impegnato nell’opera di cura e valorizzazione di nuovi spazi”, ha affermato Sangiuliano. Posti quasi alla sommità del Vittoriano, il Sommoportico, lungo oltre settanta metri e ritmato da sedici, monumentali colonne, alte quindici metri, e gli adiacenti Propilei consentono ai visitatori di cogliere l’ambizione del progetto di Sacconi, le sue qualità spaziali come pure il rapporto privilegiato tra l’intero monumento e la città di Roma: chi si affaccia da qui percepisce, quasi tocca con mano la relazione fra l’architettura e il contesto urbano circostante.



A Riomaggiore, nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, inaugurazione della Via dell’Amore, con il commissario per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico Giacomo Giampedrone, il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e il presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre Donatella Bianchi. Nel pomeriggio incontro con il ministro del Turismo Daniela Santanché.



L’Anmil – Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, ha visto il Consiglio Nazionale eleggere quale presidente alla guida dell’associazione Emidio Deandri, che succede a Zoello Forni. Deandri, classe 1967, tarantino e dipendente Ilva, è stato vicepresidente nazionale Anmil dal 2020 e da due anni è componente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inail in rappresentanza dell’associazione. Deandri è entrato in Anmil dopo aver subito un grave incidente sul lavoro nel 2001 in Ilva, dove lavorava anche suo padre, vittima a sua volta di un incidente mortale sul lavoro. “Ho voluto dedicare la mia nomina a mio padre Domenico che è morto nel 1973 per un incidente sul lavoro in itinere andando in Ilva”, ha dichiarato Deandri dopo l’elezione, “e a mia madre che, da vedova sul lavoro, ha cresciuto 5 figli. Quando io ebbi la notizia della morte di papà avevo sei anni, la stessa età di mia figlia Arianna quando io ebbi il mio incidente sul lavoro. Ringrazio mia moglie Sonia e le mie figlie Arianna e Valeria per essermi sempre state vicine e non avermi mai fatto pesare la mia condizione di invalido sul lavoro, spronandomi a impegnarmi in Anmil per assistere tutti quelli che hanno un incidente sul lavoro e le loro famiglie”.



E’ stato eletto il nuovo direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, che succederà a Cristina Francucci a partire dal prossimo mese di novembre: si tratta di Enrico Fornaroli, che si riconferma alla direzione dell’istituzione bolognese, dopo i due mandati consecutivi svolti dal 2014 al 2020. Fornaroli è titolare della cattedra di Pedagogia e didattica dell’arte e insegna Storia del fumetto presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Si occupa da anni di mass media e di letteratura per l’infanzia. Responsabile di numerose collane dedicate al fumetto, è stato consulente editoriale della Panini Comics, per la quale ha curato I Classici del Fumetto e I Classici del Fumetto – Serie Oro di Repubblica. È membro del Tavolo tecnico sul fumetto italiano istituito nel 2020 dal Ministero della Cultura.