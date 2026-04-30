La gamification come strumento contro la sedentarietà

La sedentarietà in Italia è una complessa sfida con impatti sanitari ed economici rilevanti a cui le tradizionali campagne di sensibilizzazione faticano a fornire risposte strutturali. Con il 30,8% degli italiani classificato come sedentario dall’ultimo rapporto ISTAT, non è più solo un problema medico, ma una vera e propria voragine contabile.

Infatti, secondo The European House – Ambrosetti, il costo complessivo annuo del fenomeno della sedentarietà stimato per il sistema Paese è pari a 6,7 miliardi di euro, tra costi sanitari diretti e perdita di produttività. Una spesa enorme ma, di fatto, evitabile, a patto di trovare nuovi strumenti di prevenzione attiva. In questo scenario, l’innovazione digitale offre un nuovo paradigma per i decisori pubblici: l’utilizzo della gamification come leva di politica sanitaria preventiva.

Il fallimento degli approcci tradizionali è spesso legato a obiettivi irrealistici. L’inseguimento ossessivo del traguardo dei 10.000 passi giornalieri, ad esempio, genera un paradossale effetto controproducente, allontanando le persone dall’attività fisica a causa della frustrazione psicologica. Eppure, le evidenze scientifiche offrono un quadro ben diverso: secondo uno studio pubblicato su The Lancet Public Health, la soglia di massima riduzione del rischio cardiovascolare si stabilizza intorno ai 7.000 passi quotidiani. Un target clinico assolutamente raggiungibile, a patto di destrutturare l’attività motoria e spogliarla della sua componente agonistica.

La conferma dell’efficacia di questo approccio arriva dall’analisi dei dati. L’osservatorio di Macadam, app di gamified tech for good che incentiva e premia l’attività fisica, ha elaborato i flussi comportamentali di un bacino italiano in rapida espansione, che tra aprile 2025 e marzo 2026 ha raggiunto oltre 152.000 utenti attivi mensili. Confrontando il campione nazionale con un benchmark globale di 1,7 milioni di individui, emerge in modo inequivocabile la tossicità dell’ansia da prestazione: chi è propenso a concentrare lo sforzo in sessioni sportive sporadiche registra le performance peggiori nel medio-lungo periodo (in media appena 6.000 passi per sessione). Al contrario, chi abbandona la logica del record per integrare organicamente il cammino nella propria routine quotidiana riesce non solo a raggiungere la soglia clinica dei 7.000 passi, ma a superare agevolmente i 7.400 passi per sessione.

È qui che le meccaniche digitali tipiche dei social network, applicate alla salute, dimostrano la loro validità. In questo scenario di superamento dei miti quantitativi, l’Italia si distingue come un modello virtuoso se paragonata al resto del mondo. Il vero elemento di rottura risiede nella propensione tutta italiana alla micro-mobilità estrema: oltre il 12% dei cittadini monitorati risulta “super-assiduo”, frammentando l’attività motoria in molteplici interruzioni attive nel corso della stessa giornata. Trasformando il camminare nel nuovo “scrolling”, il tasso di interazione quotidiana con la app arriva al 46% che, secondo Macadam, rappresenta un livello di engagement paragonabile a quello di TikTok o Instagram e nettamente superiore alle tradizionali app di fitness. Questa trasformazione del cammino da gravoso impegno sportivo a vera e propria routine ludica permette all’utente italiano di accumulare un volume mensile che sfiora i 204.000 passi, generando un surplus di attività del 12% rispetto alla media globale.

“Analizzando i comportamenti digitali e motori di quasi due milioni di persone ogni mese, vediamo in modo nitido i danni collaterali dei falsi miti sul fitness,” spiega Benjamin Daudignac, CEO e Co-Founder di Macadam. “Il nostro approccio tecnologico nasce per destrutturare l’ansia del grande traguardo. La vera sfida contro la sedentarietà non si vince spingendo le persone a tentare imprese eccezionali, ma usando le meccaniche digitali per restituire valore ai piccoli tragitti quotidiani. Premiare la costanza e la regolarità, trasformando il movimento in un riflesso incondizionato e non in uno sforzo punitivo, è la chiave tech per un impatto reale, duraturo e democratico sulla salute pubblica”.

L’integrazione di ecosistemi digitali basati sulla gamification non rappresenta più un semplice esperimento sociologico, ma uno strumento di prevenzione attiva misurabile, capace di generare un impatto reale, duraturo e democratico sulla salute pubblica, alleggerendo al contempo la pressione economica sulla sanità pubblica.