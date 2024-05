A Montecitorio, nella sala della Regina, presentazione del rapporto annuale “Istat 2024. La situazione del Paese”, con l’intervento del presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli. Saluti istituzionali del vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani.

A Roma, nell’Hotel Massimo D’Azeglio, “Le sfide per un Paese sicuro”. Saluto iniziale del prefetto di Roma Lamberto Giannini e del questore di Roma Carmine Belfiore. Tra i relatori il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, i sottosegretari al ministero dell’Interno Nicola Molteni, Emanuele Prisco e Wanda Ferro.

A Roma nella sala Capitolare, chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva presso il Senato della Repubblica, incontro su “Ripartire dall’Europa. Ripensare l’Unione”, organizzato dal Centro Studi Rosario Livatino. Introduce Domenico Airoma procuratore della Repubblica di Avellino, vicepresidente “Centro Studi Rosario Livatino”, modera: Conchita Sannino. Interviene, tra gli altri, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

L’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari partecipa alla cerimonia di piantumazione di un albero della legalità, in memoria di Giovanni Falcone, presso Casa Nino, casa alloggio per anziani. Saranno presenti i carabinieri del reparto Nucleo Biodiversità e studenti che hanno partecipato al “percorso legalità” organizzato dalla scuola.

L’Iila – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana presenta a Roma, in prima visione europea, i film vincitori della IV edizione del premio Iila-Cinema: “Neisi: la fuerza de un sueño”, 2023, di Daniel Yépez Brito (Ecuador), vincitore categoria lungometraggi documentari, e “Retrato de un amanecer”, 2023, di Alejandra Gargiulo, Pablo Girola e Agustín Kazah (Argentina), vincitore categoria lungometraggi di finzione. Giovedì pomeriggio, all’interno del Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano al Cinema Barberini, saranno proiettati i film alla presenza dei registi, che incontreranno il pubblico al termine di ciascuna proiezione. L’Iila, con il contributo della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano (Dgcs/Maeci), promuove il premio dal 2021 e supporta l’industria cinematografica latinoamericana, con l’obiettivo di valorizzarne i nuovi talenti e di incentivare la distribuzione delle produzioni cinematografiche latinoamericane in Italia.

La Direzione Regionale Musei Lazio del Ministero della Cultura dedica dal 28 giugno al 28 settembre a Riccardo Monachesi, artista che usa la ceramica come suo principale mezzo espressivo, la mostra “Elementa”, a cura di Simona Ciofetta, negli spazi della Certosa di Trisulti. L’intero percorso dell’artista è tracciato da 26 installazioni, composte da oltre 400 pezzi realizzati dal 1990 ad oggi, create per questa occasione in dialogo con la Certosa: un allestimento in ambienti carichi di storia e di memorie, alcuni dei quali aperti per la prima volta al pubblico. L’esposizione si inserisce nel programma di arte contemporanea della Direzione, che promuove la relazione tra i suoi siti museali e l’artista, chiamato a interpretare lo spirito del luogo con installazioni che ricomprendono alcune opere appositamente ideate. Una mostra antologica della produzione di Monachesi, fortemente voluta dalla Direzione per la Certosa di Trisulti, che trova, in una pacifica invasione dei suoi percorsi, un rapporto preciso con la sede monumentale, la sua storia e la sua memoria. L’arte di Monachesi nel 1994 è stata protagonista presso lo Studio Bocchi, presentata da Walter Veltroni.