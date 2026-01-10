Venezuela: industriali del petrolio freddi con Trump, Eni pronta a investire

I responsabili delle grandi aziende petrolifere, convocati da Donald Trump perché investano 100 miliardi di dollari in Venezuela, hanno dato risposte tiepide, se non fredde, al presidente Usa e hanno espresso scetticismo sul Paese sud-americano, giudicandolo non adatto a investimenti, per l’incertezza della situazione politica e legislativa. Fra le aziende più diffidenti la Exxon, che s’è solo impegnata a inviare un team di tecnici in Venezuela per valutare la situazione sul terreno.Alla Casa Bianca, c’era pure l’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi, che ha dato a Trump una risposta positiva. L’Ansa riferisce che Descalzi ha detto che l’Eni è pronta a investire in Venezuela, avendo già 500 persone nel Paese: “Siamo pronti a investire nel Paese e a lavorare con le compagnie americane”. L’incontro di Trump con i petrolieri è avvenuto nel giorno in cui gli Stati Uniti sequestravano nei Caraibi, in acque internazionali, una quinta petroliera che trasportava petrolio venezuelano. L’Amministrazione Trump ritiene il sequestro delle petroliere da e per il Venezuela una tessera del piano per avere il controllo del petrolio venezuelano. Dopo il sequestro – la notte tra il 2 e il 3 gennaio – del presidente Nicola Maduro e di sua moglie Cilia Flores –i due sono ora a giudizio per narcotraffico a New York – e l’insediamento della presidente ad interim Delcy Rodriguez, il regime conserva inalterati quadri e struttura, mostrando, però, disponibilità a cooperare sul petrolio con gli Stati Uniti e flessibilità sulla liberazione, in parte già avvenuta, di detenuti politici e stranieri.