Trump, Memorial Day nel segno delle guerre

Il giorno dopo il Memorial Day, la giornata festiva dedicata ai caduti e ai reduci di tutte le guerre, quando Washington è tradizionalmente invasa da colonne di veterani in sella ad Harley Davidson, l’attualità statunitense riparte su tutti i fronti di conflitto del Trump 2: l’Ucraina e il Medio Oriente, i dazi e le università, i giudici e i migranti. Il Washington Post nota che il presidente Donald Trump ha reso onore, nel suo discorso, ai soldati caduti, ma ha anche celebrato i suoi successi politici, trasformando “in un esplicito messaggio politico” quello che era l’omaggio bipartisan (e un po’ cerimoniale) ai militari morti e feriti.

Proprio nel Memorial Day, la decisione dell’Amministrazione di revocare la protezione agli afghani che avevano collaborato con gli Stati Uniti e i loro alleati durante la ventennale presenza nel Paese e che ne erano poi fuggiti nel 2021, dopo che i talebani avevano ripreso il controllo della situazione, ha fatto infuriare i veterani che hanno combattuto laggiù e che li hanno avuti al loro fianco. Venuta meno la protezione, gli afghani sono ora esposti al rischio della deportazione.

Trump 2: con Putin o contro Putin? I media Usa hanno idee diverse

Sull’Ucraina, la lettura dell’atteggiamento di Trump verso Putin divide i media. Il New York Times scrive che il presidente depreca le vittime fatte dal presidente russo Vladimir Putin in Ucraina, ma “non gliene fa pagare il prezzo”: dice che Putin “s’è ammattito”, ma si rifiuta di unirsi agli europei in una nuova ondata di sanzioni anti-russe. Intanto, l’Ucraina, la cui difesa aerea fatica a contenere gli ultimi massicci attacchi russi, chiede agli Usa più sistemi di difesa anti-aerea e riceve da alcuni degli europei l’autorizzazione di usare le armi offertile in profondità sul territorio russo. Mosca, invece, intensifica le sue incursioni, mentre Washington sembra fare un paso indietro.

Opposta la lettura del Wall Street Journal, secondo cui Trump sta valutando sanzioni alla Russia, proprio in concomitanza con un inasprimento dei rapporti con Putin. Il magnate presidente si sta irritando sempre di più per la scarsa disponibilità del leader russo nella ricerca della pace in Ucraina e vuole esercitare pressioni su di lui perché accetti di sedersi al tavolo dei negoziati.

Trump 2: a Gaza, il nodo degli aiuti umanitari

La situazione a Gaza, dove bombardamenti e combattimenti continuano a mietere vittime civili, specie donne e bambini, è invece il tema principale del Washington Post, che annuncia l’inizio dell’attività della criticata e contestata Gaza Humanarian Foundation, un’organizzazione privata appoggiata da Stati Uniti e Israele, che deve distribuire cibo e generi di prima necessità alla gente della Striscia, evitando che gli aiuti umanitari siano controllati da Hamas e ‘bypassando’ l’Onu. L’avvio operativo della nuova Fondazione è però contrassegnato da polemiche e dimissioni,

Trump 2: dazi, i lati deboli cinesi e l’affondo negoziale europeo

Il tema dei dazi è molto alto sul New York Times: c’è un quadro della situazione attuale e un focus sulla Cina, di cui sono evidenziati i lati deboli nel confronto con gli Stati Uniti: la cronica lentezza del settore edilizio e alti tassi di disoccupazione giovanile la rendono oggi più vulnerabile di quanto non fosse nel primo mandato del presidente Trump. È un’analisi su cui concorda il WSJ, secondo cui la Cina punta sulla domanda interna per sostenere la propria crescita nell’incertezza sui dazi.

Fronte Usa-Ue, Politico scrive che i negoziatori delle due parti sono “in costante contatto”, allertati dal brusco ‘stop and go’ del presidente Trump sui dazi europei: venerdì li aveva annunciati al 50% dal primo giugno, domenica ha riportato la data limite al 9 luglio. Secondo Stefano Feltri, che parla “di contagio della follia economica” sui suoi Appunti, “le ultime minacce di Trump non hanno più alcuna logica, ma costringono l’Ue a scegliere tra sottomissione, ritorsione o indifferenza”.