Andy Burnham e il ritorno del pragmatismo britannico

L’insediamento di Andy Burnham a Downing Street segna l’inizio di una nuova stagione politica per il Regno Unito. Dopo anni dominati dalle conseguenze della Brexit, dalle turbolenze economiche e da un crescente malessere sociale, il nuovo Primo Ministro sembra voler riportare il dibattito pubblico su un terreno meno ideologico e più orientato ai risultati.

Nel suo primo intervento, Burnham ha indicato con chiarezza la bussola del nuovo governo: crescita economica, giustizia sociale e ricostruzione della fiducia tra Stato e cittadini. Un programma ambizioso, che dovrà misurarsi con cinque dossier destinati a definire non soltanto il successo del suo esecutivo, ma anche il ruolo del Regno Unito nello scenario europeo e internazionale.

Crescita economica: la priorità assoluta

La crescita rappresenta il presupposto di ogni altra riforma. Senza un aumento della produttività, degli investimenti e dell’occupazione, difficilmente sarà possibile finanziare il rilancio del Servizio sanitario nazionale, dell’istruzione e delle infrastrutture.

Burnham sembra voler superare la contrapposizione tra rigore e spesa pubblica, proponendo una politica industriale capace di attrarre capitali, sostenere l’innovazione e ridurre gli storici divari territoriali tra il dinamico Sud dell’Inghilterra e le regioni del Nord.

La vera sfida sarà convincere i mercati che un maggiore intervento pubblico può convivere con la sostenibilità dei conti, evitando gli errori che in passato hanno provocato forti tensioni finanziarie.

Giustizia sociale: il ritorno della questione abitativa

L’altro asse portante del programma è la giustizia sociale. Non si tratta soltanto di redistribuire risorse, ma di ricostruire opportunità.

In questa prospettiva assume particolare significato la scelta di porre la casa al centro dell’azione di governo. L’edilizia sociale, il contrasto al fenomeno dei senza dimora e la riduzione del costo degli affitti rappresentano una risposta concreta a una delle emergenze più sentite dalla società britannica.

È una scelta che richiama la tradizione del Labour riformista: utilizzare lo sviluppo economico per rafforzare la coesione sociale, evitando che la crescita produca nuove disuguaglianze.

Immigrazione: il punto di equilibrio

Nessun tema sarà politicamente più delicato dell’immigrazione.

L’orientamento del governo sembra muoversi lungo una linea intermedia: fermezza nei confronti dell’immigrazione illegale e delle organizzazioni criminali che la alimentano, ma mantenimento di canali regolari per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro britannico.

È una posizione razionale sotto il profilo economico, ma estremamente complessa sul piano politico. La pressione esercitata da Nigel Farage e dalle forze più favorevoli a una drastica chiusura delle frontiere renderà ogni decisione oggetto di un intenso confronto pubblico.

Per Burnham sarà decisiva la capacità di dimostrare che sicurezza e integrazione non sono obiettivi alternativi, ma complementari.

Politica estera: continuità con una nuova centralità europea

Sul piano internazionale il Regno Unito continuerà verosimilmente lungo la linea seguita negli ultimi anni: sostegno all’Ucraina, forte legame con gli Stati Uniti e ruolo centrale nella NATO.

L’elemento di novità riguarda piuttosto il rapporto con l’Europa.

La partecipazione britannica alla cosiddetta coalizione dei “volenterosi” dimostra come Londra intenda riaffermare il proprio peso strategico nella sicurezza del continente anche al di fuori delle strutture istituzionali dell’Unione Europea. In un contesto segnato dall’aggressione russa all’Ucraina e dalle crescenti tensioni internazionali, la cooperazione tra i principali Paesi europei in materia di difesa, intelligence e sicurezza appare destinata a rafforzarsi.

La stessa logica potrebbe estendersi alla cooperazione giudiziaria e di polizia. Terrorismo, criminalità organizzata, traffico di migranti e minacce informatiche richiedono strumenti comuni e uno scambio sempre più intenso di informazioni. In questo settore, Londra ha tutto l’interesse a recuperare forme di collaborazione con i partner europei che la Brexit aveva inevitabilmente reso più complesse.

Un nuovo equilibrio con Bruxelles

Proprio il rapporto con l’Unione Europea potrebbe rappresentare uno dei cambiamenti più significativi del nuovo governo.

Nessuno immagina un ritorno del Regno Unito nell’Unione. Tuttavia, dopo anni di tensioni e contrapposizioni, Burnham sembra voler inaugurare una stagione di pragmatismo.

Commercio, ricerca scientifica, energia, università, difesa, sicurezza e mobilità dei giovani sono settori nei quali una cooperazione più stretta appare nell’interesse reciproco.

La Brexit ha sancito una separazione istituzionale; non ha eliminato la profonda interdipendenza economica, politica e strategica tra Londra e il continente.

Dalle promesse alla prova del governo

Le prime dichiarazioni del nuovo Primo Ministro delineano un progetto coerente: rilanciare la crescita, ricostruire la coesione sociale, governare l’immigrazione con equilibrio, consolidare il ruolo internazionale del Regno Unito e normalizzare i rapporti con l’Europa.

Resta però il principio fondamentale di ogni democrazia parlamentare: un governo si giudica non dalle intenzioni, ma dalla capacità di trasformarle in politiche efficaci.

Le prime leggi economiche, il piano per l’edilizia sociale, la gestione dei flussi migratori e i negoziati con Bruxelles costituiranno il vero banco di prova dell’esecutivo Burnham.

Se riuscirà a coniugare pragmatismo, credibilità finanziaria e capacità di riforma, il nuovo Primo Ministro potrebbe inaugurare una stagione di stabilità dopo un decennio segnato da profonde fratture politiche e istituzionali. In caso contrario, il rischio è che le aspettative suscitate dal cambiamento si trasformino rapidamente in nuove delusioni.