Maledetto zero virgola: cosa significa per l’Italia restare nella procedura UE per deficit eccessivo

C’è una differenza sottile, ma decisiva, tra governare i conti pubblici e subirli (almeno in parte). Restare un altro anno nella procedura europea per deficit eccessivo colloca l’Italia esattamente in quella zona grigia dove la politica economica smette di essere pienamente autonoma e diventa, invece, un esercizio di equilibrio sotto osservazione. Non è una punizione simbolica. È una sorta di amministrazione controllata, piuttoso eterodiretta. Significa che ogni scelta di bilancio — ogni bonus, ogni taglio fiscale, ogni promessa elettorale trasformata in legge — deve passare attraverso un filtro più stretto: quello di Bruxelles. Non solo tecnico, ma anche politico. Perché il punto non è semplicemente rientrare sotto il 3% di deficit: è dimostrare, in modo credibile, che il debito pubblico sta imboccando una traiettoria discendente. E qui si apre il vero nodo.

L’Italia non è un Paese che può permettersi deviazioni. Non in questa fase. Restare nella procedura implica accettare un percorso di rientro già tracciato, con margini di flessibilità ridotti al minimo. La legge di bilancio che verrà, l’ultima del governo Meloni, in questo contesto non sarà più uno strumento di indirizzo politico, ma un esercizio di compatibilità: ogni euro speso dovrà essere giustificato, compensato, spiegato. Il risultato è una manovra inevitabilmente più rigida. Non significa austerità nel senso classico del termine, ma qualcosa di più sottile e forse più pervasivo: una disciplina costante.

Il governo Meloni a guida economica Giorgetti può ancora scegliere dove allocare risorse, ma non può più permettersi di allargare il perimetro della spesa senza coperture solide. Le politiche espansive diventano operazioni chirurgiche, non più strumenti di massa. Nel frattempo, il monitoraggio non si ferma. Report periodici, verifiche, raccomandazioni. Una pressione continua che non si traduce necessariamente in sanzioni — quelle restano un’eventualità remota — ma che incide sulla percezione del Paese. E in economia, la percezione è sostanza. Perché i mercati guardano esattamente a questo: alla credibilità del percorso. Restare nella procedura UE per un altro anno, dunque, non è solo una questione tecnica. È un segnale. Dice che l’Italia è ancora considerata un sistema da sorvegliare, non pienamente affidabile nella gestione autonoma dei propri conti. E questo si riflette direttamente sul costo del debito, sulla fiducia degli investitori, sulla capacità di manovra futura. C’è poi un elemento spesso sottovalutato: il tempo. Un anno in più dentro la procedura non è neutro.

È un anno in cui si consolidano vincoli, si rinviano scelte espansive, si costruisce — o si logora — la reputazione fiscale del Paese. Uscirne diventa più difficile, non più facile, se nel frattempo non si riesce a imprimere una direzione chiara. Alla fine, la questione è tutta qui: margine, in un anno comunque elettorale. Quanto spazio resta alla politica economica nazionale quando i conti pubblici diventano una variabile osservata dall’esterno? La risposta è scomoda: meno di quanto si dica, ma più di quanto si creda. Dipende da come quel margine viene usato. Perché anche dentro una procedura si può scegliere: subire i vincoli, oppure usarli per costruire credibilità. E da quella scelta passa, ancora una volta, il futuro dei conti italiani.