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Healthcare Awards, a Roma istituzioni e imprese a confronto sulla sanità del futuro e le eccellenze del sistema salute: ecco chi c’era

22
Aprile 2026
Di Simone Zivillica

A Roma, al Palazzo WeGil, hub culturale della Regione Lazio, prende forma la terza edizione degli Healthcare Awards promossi da Healthcare Policy e Formiche. Un appuntamento che riunisce istituzioni, ricerca e industria per raccontare come sta cambiando il sistema salute e dove si stanno costruendo le decisioni che ne orientano il futuro. Dopo le tappe in Puglia e Abruzzo, il progetto approda nella Capitale, snodo in cui competenze, politiche e innovazione si incontrano e diventano sistema, premiando le eccellenze della sanità e rafforzando il confronto su un tema sempre più strategico per lo sviluppo del Paese.

Fotografie a cura di Simone Zivillica

Francesco Rocca – Presidente, Regione Lazio
Ilaria Donatio – Direttrice Healthcare Policy
Francesco Rocca – Presidente, Regione Lazio
Francesco Rocca – Presidente, Regione Lazio
Marcello D’Angelo – Site Director, AbbVie
Mennini, Ciocchetti
Francesco Rocca – Presidente, Regione Lazio
Ilaria Donatio – Direttrice Healthcare Policy
Blandino, Rocca
On. Luciano Ciocchetti
On. Luciano Ciocchetti
On. Luciano Ciocchetti
Giusi Condorelli – Ministero Salute
Giusi Condorelli – Ministero Salute
Schifone, Mennini, Ciocchetti
Schifone, Mennini, Ciocchetti
Marcello D’Angelo – Site Director, AbbVie
On. Marta Schifone
On. Marta Schifone
Rosanna Sovani – Partner, LS Cube
Rosanna Sovani – Partner, LS Cube
Ruggero Mango, Mirella Peracchi e Barbara Masciulli
Ramona Politanò – Nestlé Italia
Girolami e Notarantonio – Sanofi
Francesco Rocca – Presidente, Regione Lazio
Francesco Rocca – Presidente, Regione Lazio
Giusi Condorelli – Ministero Salute
Andrea Lenzi – Presidente, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Francesco Rocca – Presidente, Regione Lazio
Blandino, Rocca
On. Luciano Ciocchetti
Andrea Lenzi – Presidente, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Francesco Saverio Mennini – Ministero della Salute
On. Marta Schifone
Marcello D’Angelo – Site Director, AbbVie
Marcello D’Angelo – Site Director, AbbVie
On. Marta Schifone
Mirella Peracchi, Ruggiero Mango e Barbara Masciulli
Ruggiero Mango
Mennini, Ciocchetti
Girolami e Notarantonio – Sanofi

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