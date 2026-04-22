A Roma, al Palazzo WeGil, hub culturale della Regione Lazio, prende forma la terza edizione degli Healthcare Awards promossi da Healthcare Policy e Formiche. Un appuntamento che riunisce istituzioni, ricerca e industria per raccontare come sta cambiando il sistema salute e dove si stanno costruendo le decisioni che ne orientano il futuro. Dopo le tappe in Puglia e Abruzzo, il progetto approda nella Capitale, snodo in cui competenze, politiche e innovazione si incontrano e diventano sistema, premiando le eccellenze della sanità e rafforzando il confronto su un tema sempre più strategico per lo sviluppo del Paese.



Fotografie a cura di Simone Zivillica



Francesco Rocca – Presidente, Regione Lazio Ilaria Donatio – Direttrice Healthcare Policy Francesco Rocca – Presidente, Regione Lazio Francesco Rocca – Presidente, Regione Lazio Marcello D’Angelo – Site Director, AbbVie Mennini, Ciocchetti Francesco Rocca – Presidente, Regione Lazio Ilaria Donatio – Direttrice Healthcare Policy Blandino, Rocca On. Luciano Ciocchetti On. Luciano Ciocchetti On. Luciano Ciocchetti Giusi Condorelli – Ministero Salute Giusi Condorelli – Ministero Salute Schifone, Mennini, Ciocchetti Schifone, Mennini, Ciocchetti Marcello D’Angelo – Site Director, AbbVie On. Marta Schifone On. Marta Schifone Rosanna Sovani – Partner, LS Cube Rosanna Sovani – Partner, LS Cube Ruggero Mango, Mirella Peracchi e Barbara Masciulli Ramona Politanò – Nestlé Italia Girolami e Notarantonio – Sanofi Francesco Rocca – Presidente, Regione Lazio Francesco Rocca – Presidente, Regione Lazio Giusi Condorelli – Ministero Salute Andrea Lenzi – Presidente, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Francesco Rocca – Presidente, Regione Lazio Blandino, Rocca On. Luciano Ciocchetti Andrea Lenzi – Presidente, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Francesco Saverio Mennini – Ministero della Salute On. Marta Schifone Marcello D’Angelo – Site Director, AbbVie Marcello D’Angelo – Site Director, AbbVie On. Marta Schifone Mirella Peracchi, Ruggiero Mango e Barbara Masciulli Ruggiero Mango Mennini, Ciocchetti Girolami e Notarantonio – Sanofi