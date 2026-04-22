A Roma, al Palazzo WeGil, hub culturale della Regione Lazio, prende forma la terza edizione degli Healthcare Awards promossi da Healthcare Policy e Formiche. Un appuntamento che riunisce istituzioni, ricerca e industria per raccontare come sta cambiando il sistema salute e dove si stanno costruendo le decisioni che ne orientano il futuro. Dopo le tappe in Puglia e Abruzzo, il progetto approda nella Capitale, snodo in cui competenze, politiche e innovazione si incontrano e diventano sistema, premiando le eccellenze della sanità e rafforzando il confronto su un tema sempre più strategico per lo sviluppo del Paese.