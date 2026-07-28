Nuove banconote in euro, chi sono i personaggi scelti

La Banca centrale europea ha aperto al pubblico la scelta del futuro volto delle banconote in euro. Fino al 21 settembre i cittadini possono partecipare a un sondaggio online per esprimere la propria preferenza tra due filoni grafici e dieci proposte complessive, contribuendo così al processo di rinnovamento della valuta comune.

Le alternative in campo sono due. La prima, intitolata “Cultura europea”, celebra luoghi simbolo della condivisione del sapere e della creatività, come scuole, biblioteche, teatri, musei e piazze, affiancandoli a sei personalità che hanno lasciato un segno nella storia culturale del continente. La seconda, “Fiumi e uccelli”, racconta invece la biodiversità europea attraverso il percorso di un corso d’acqua, dalla montagna fino al mare, associando a ogni ambiente naturale una diversa specie di uccello. Sul retro delle banconote, in questo caso, trovano spazio alcune delle principali istituzioni dell’Unione europea.

Per il taglio da 5 euro, la proposta culturale rende omaggio alle arti dello spettacolo con Maria Callas, mentre quella naturalistica raffigura il picchio muraiolo, specie tipica delle aree montane. Sul retro compare il Parlamento europeo di Strasburgo.

La banconota da 10 euro propone Ludwig van Beethoven come simbolo della musica europea. L’alternativa naturalistica è dedicata al martin pescatore, mentre sul retro è rappresentato il palazzo Berlaymont di Bruxelles, sede della Commissione europea.

Sul taglio da 20 euro trova spazio Marie Skłodowska Curie, unica persona ad aver ricevuto due Premi Nobel in discipline scientifiche diverse, mentre la versione dedicata alla natura raffigura una colonia di gruccioni lungo il corso di un fiume. Sul retro compare la sede della Banca centrale europea a Francoforte.

Per i 50 euro è stato scelto Miguel de Cervantes, autore del Don Chisciotte, mentre la proposta naturalistica è dedicata alla cicogna bianca. Sul retro è raffigurata la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sede in Lussemburgo.

La banconota da 100 euro celebra Leonardo da Vinci, simbolo dell’incontro tra arte e scienza, mentre la versione ispirata alla natura raffigura l’avocetta nelle zone umide costiere. Sul retro compare Palazzo Europa, sede del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea.

Infine, il taglio da 200 euro rende omaggio alla scrittrice e premio Nobel per la Pace Bertha von Suttner, mentre la proposta naturalistica raffigura la sula bassana, grande uccello marino che conclude idealmente il viaggio del fiume fino all’oceano. Sul retro è rappresentata la Corte dei conti europea, anch’essa con sede in Lussemburgo.

Al termine della consultazione pubblica, il Consiglio direttivo della Bce analizzerà i risultati del sondaggio prima di selezionare il progetto definitivo. Le nuove banconote entreranno successivamente nella fase di sviluppo tecnico e produzione, con l’obiettivo di rinnovare l’aspetto dell’euro mantenendo al tempo stesso elementi facilmente riconoscibili dai cittadini europei.