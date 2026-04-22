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Sovranità digitale, Engineering presenta il suo sistema made in Italy
Di Redazione
Si è tenuto martedì 21 aprile nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Senato della Repubblica l’evento del Gruppo Engineering “AI Italia – L’AI tra innovazione e sovranità digitale”. L’appuntamento ha riunito figure di primo piano del mondo istituzionale, accademico e industriale per un confronto aperto sulle sfide e le opportunità di sviluppare una via italiana e sovrana all’Intelligenza Artificiale. In particolare, Engineering ha presentato IS-IA, la Italy’s Sovereign Intelligence Architecture, insieme alla piattaforma di private GenAI EngGPT 2: si tratta di un approccio architetturale che consente di mantenere modelli e dati all’interno di perimetri sicuri, controllabili e trasparenti. In questo modo l’Intelligenza Artificiale offre ad aziende e Pubbliche Amministrazioni un vantaggio competitivo duraturo, garantendo autonomia nelle scelte tecnologiche e piena consapevolezza nell’utilizzo e nello sviluppo della tecnologia.