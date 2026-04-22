Sovranità digitale, Engineering presenta il suo sistema made in Italy

Si è tenuto martedì 21 aprile nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Senato della Repubblica l’evento del Gruppo Engineering “AI Italia – L’AI tra innovazione e sovranità digitale”. L’appuntamento ha riunito figure di primo piano del mondo istituzionale, accademico e industriale per un confronto aperto sulle sfide e le opportunità di sviluppare una via italiana e sovrana all’Intelligenza Artificiale. In particolare, Engineering ha presentato IS-IA, la Italy’s Sovereign Intelligence Architecture, insieme alla piattaforma di private GenAI EngGPT 2: si tratta di un approccio architetturale che consente di mantenere modelli e dati all’interno di perimetri sicuri, controllabili e trasparenti. In questo modo l’Intelligenza Artificiale offre ad aziende e Pubbliche Amministrazioni un vantaggio competitivo duraturo, garantendo autonomia nelle scelte tecnologiche e piena consapevolezza nell’utilizzo e nello sviluppo della tecnologia.

Da sin. Bisio, Basso, Pastorella, Suigo Ceo Engineering Aldo Bisio Il Sottosegretario Alessio Butti Sottosegretario Alessio Butti Il Sottosegretario Alberto Barachini La vicepresidente del Senato Licia Ronzulli Ronzulli, Suigo, Liris, Centemero

Andrea Billet (Acn) Da sin. Lorenzo Basso, Michelangelo Suigo