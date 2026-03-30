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Ma quali elezioni anticipate, ora rilanciare

30
Marzo 2026
Di Daniele Capezzone

Non scherziamo. Non c’è ragione, in questo momento in cui il governo ha accusato un colpo pesante, nella situazione migliore per gli avversari, e per sovrammercato con una legge elettorale che quasi certamente non produrrebbe un esecutivo e una maggioranza stabili, per parlare di urne anticipate.

Si tratterebbe di un sogno per gli amanti della palude tecnica, e di un incubo per chiunque immagini un paese guidato da una compagine legittimata dagli elettori (a destra o eventualmente a sinistra).

Dunque, non c’è alternativa: il governo deve provare a rilanciare sui temi, sui contenuti, valorizzando il lavoro già svolto e accelerando su tasse, immigrazione e sicurezza, per presentare agli elettori il miglior bilancio possibile.

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