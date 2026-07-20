La sinistra e il popolo

Tra i fenomeni più curiosi del tempo in cui viviamo c’è l’approccio schizofrenico della sinistra verso il popolo.

Se il popolo pensa e vota come la sinistra ritiene saggio, allora scatta la poetica e la retorica della saggezza delle masse, “la storia siamo noi”, “yes we can”, la partecipazione dal basso, e via celebrando le virtù del popolo sovrano.

Se invece il popolo pensa e vota diversamente, allora scatta – uguale e contraria – la poetica e la retorica dell’allarme fascismo, dell’onda nera, della torsione autoritaria.

Si potrebbe perfino sorridere di quest’approccio sempre giudicante da parte della sinistra, come se nella democrazia dei compagni fossero loro a dare i voti al popolo e non viceversa, una specie di vizietto ortopedico, di approccio rieducativo. Insomma, un popolo adulto e consapevole se sta con loro, e invece bambino e prepotente se la pensa diversamente.

Ma la voglia di sorridere passa se si riflette meglio sulla carica di intolleranza che questa visione delle cose porta con sé. Guardate lo zelo con cui in questi giorni (con l’eccezione di tre o quattro giornali, ma a reti televisive sostanzialmente unificate) è partita una feroce e sistematica campagna di mostrificazione del gioielliere Roggero, come se i rapinatori fossero preferibili al rapinato e meritevoli – loro – di solidarietà, oltre al risarcimento.

Dalle cattedre universitarie alle redazioni, c’è chi non sa darsi pace: ohibò, come si spiega il fatto che gli italiani, nonostante tutto questo “massaggio” e questa rieducazione mediatica, non si siano fatti convincere? Come si spiega che continuino (e che noi continuiamo, amici lettori) a stare dalla parte del cittadino aggredito?

Peggio ancora, dal loro punto di vista: Roggero, il Roggero gioielliere, lavoratore autonomo, family-man, padre e marito, perseguitato dai giudici e dalla legge, incarna tutto ciò che la sinistra detesta. È una sceneggiatura degna di Clint Eastwood, ma a loro – si sa – tutto questo non piace.

È una storia semplice: i “democratici” hanno un problema con il demos.