Master of Computer Science alla Stanford University, dottorato alla San Diego University, laurea in Informatica all’università più antica del mondo, quella dell’Alma Mater di Bologna. Forte della sua esperienza nella Silicon Valley ha anche fondato Conio, la startup per la compagnia di criptovalute, tra le 5 più importanti al mondo nel settore bancario. Vincenzo Di Nicola è uno dei cervelli in fuga che poi però è tornato alla base, dal 2020, infatti, è la testa della trasformazione digitale dell’Inps. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare perché è tornato in Italia, quali sono le sue prospettive e quelle del paese in tema di transizione e sovranità digitale, e quali le opportunità e i rischi dell’intelligenza artificiale.

Vincenzo Di Nicola, ingegnere informatico, approdato in Italia alla guida dei servizi digitali di molte PA, come l’Inps, ma la sua esperienza professionale si sviluppa in California, nella Silicon Valley. Raccontaci di quel periodo.

«Ho studiato e sono stato ricercatore all’Università della California. Dopodiché ho avuto un’esperienza, un internship a Yahoo, quando era ancora la compagnia web più importante al mondo. Quello mi ha cambiato un po’ la vita, perché mi sono reso conto che ciò che facevamo nell’industria impattava milioni, se non miliardi di persone. A quel punto ho lasciato la carriera accademica, mi sono dedicato proprio a quella industriale, al lavoro. Sono stato product manager a Seattle Redmond di Microsoft e poi Product Manager a Seattle, ho lavorato anche in Cina con un team Microsoft a Pechino. Tornato in America post-crisi 2007-2008, era il momento di lanciare una nuova start-up. Era un periodo di crisi, potete immaginare, ma proprio quando c’è crisi ci sono opportunità. Vedevo il mondo degli smartphone crescere con Blackberry, iPhone, e fondammo Conio, una start-up in ambito di mobile payments, che oggi sono un settore normale, però all’epoca non lo era per niente. Fummo finanziati da JP Morgan, la più grande banca americana, e dopo quattro anni e mezzo abbiamo venduto quella tecnologia ad Amazon».

Cosa ti ha lasciato quest’esperienza americana?

«Si parla molto di Silicon Valley, ma una cosa che non si conosce è che il fondatore a Silicon Valley è stato William Shockley, colui che ha creato il transistor, premio Nobel per la fisica – una persona, tra l’altro, molto controversa in quanto è stato un suprematista bianco. Dopodiché sono arrivati gli hippie alla Steve Jobs, i nerd di Google, persone tutte diverse, però accomunate da un’unica cosa: il fatto che “io ho ragione, so che ce la posso fare e lo dimostrerò”. C’è una specie di titanismo romantico. Ai tempi dei romani si diceva Omo faber fortunae sue, ovvero L’uomo è fautore della sua fortuna. Ecco, questo è il mantra della Silicon Valley. Un’altra cosa che ho imparato è la fiducia nel prossimo. Se io voglio creare un business con te, in America, quando ti vedo penso a come posso fare leva su di te per costruire un qualcosa di grande, di importante, che possa portare benefici a entrambi. Lo potremmo definire un utilitarismo costruttivo. In Italia, al contrario, in una situazione simile la prima cosa che mi viene da chiedere è “come mi potrai fregare?”».

Poi sei approdato in INPS. Com’è stato l’approccio con questa realtà, questo colosso del sistema della pubblica amministrazione italiana?

«Ci tengo a dire che lavorare in INPS e in generale nella pubblica amministrazione è glorioso. È glorioso lavorare per il proprio paese, è glorioso pensare che le proprie competenze abbiano un impatto significativo. Da professore, le mie competenze hanno un fattore di impatto 10. Da imprenditore, impatto 10 al quadrato. Lavorando nella pubblica amministrazione il mio impatto è 10 alla terza, 10 alla n addirittura. Quindi quello che noi facciamo nella pubblica amministrazione è fondamentale per il paese e per la crescita».

Ci vuoi parlare del lancio del sito rinnovato del sito dell’INPS a cui hai lavorato?

«Il sito lo abbiamo ricostruito da zero, ora è molto più user-friendly. Abbiamo vinto anche premi internazionali. Abbiamo poi riscritto anche servizi importanti come la cassa integrazione e abbiamo finalmente introdotto anche l’intelligenza artificiale concreta all’interno dell’istituto. È un tema molto caldo di cui si ha ancora paura, si guarda un poco con sospetto, però in realtà le potenzialità sono enormi e già adesso stanno avendo un impatto positivo fondamentale all’interno dei servizi dell’INPS».

Che impressioni ti eri fatto dell’INPS digitale prima di mettere mani al rifacimento del sito, dove poteva essere migliorata l’usabilità delle sue risorse?

«Io credo che l’INPS sia molto interessante perché avendolo visto da vicino io mi sono reso conto che negli anni ‘80 l’INPS era veramente all’avanguardia mondiale dell’informatica. Vedere quello che l’Inps ha fatto in quegli anni con il direttore dell’epoca Gianni Biglia, è veramente una cosa fenomenale. Solo che in Italia si fa fatica a comprendere una cosa: l’informatica non è come il vino, che invecchiando migliora. L’informatica deve essere portata sempre avanti, innovata in continuazione, altrimenti diventa una palla al piede. Quello che è successo è che l’INPS, e credo un po’ come la pubblica amministrazione italiana in generale, negli ultimi 20 anni ha pensato che l’informatica fosse invece un costo e l’ha esternalizzata. Il che va benissimo, ci sono fornitori molto validi, però è fondamentale tenere il know-how di base all’interno della pubblica amministrazione in modo da poter guidare i fornitori e avere un piano di sviluppo di 5, 10, 20 anni. A me piace molto la storia romana: Giulio Cesare aveva un esercito composto da una base di legionari romani, mentre l’élite era formata anche da mercenari di origine germanica. Ecco, la pubblica amministrazione dovrebbe fare la stessa cosa, dotarsi di un core interno formato e capace ed esternalizzare i servizi più alti, essendo però in grado di direzionare le richieste al meglio».

Molto interessanti questi parallelismi tra l’epoca romana e la struttura della pubblica amministrazione. Tornando a parlare di tecnologia e della sua applicazione nella PA, l’operazione del sito avviene in pieno tsunami della transizione digitale di cui si sta parlando solo negli ultimi tempi, almeno in Italia. Da esperto, qual è il tuo giudizio su come la stiamo vivendo e soprattutto su come la stiamo applicando, questa transizione digitale? E quali ne sono i principali ostacoli in Italia?

«I problemi in Italia vanno molto indietro nel tempo. Noi siamo sottoposti a un retaggio culturale ottocentesco, a livello di istruzione, che affonda le radici in Croce e Gentile. La cultura, però, progredisce, non è statica e quello che loro sostenevano, ossia la superiorità delle materie umanistiche nei confronti di quelle scientifiche e tecniche, anzi un disprezzo di materie come la matematica oggi non è più accettabile. Purtroppo abbiamo basato tutta l’istruzione superiore e universitaria su questo concetto e questo andrebbe totalmente rivisto. Tornando un po’ al mondo romano che a me piace davvero tanto, non è che recitare a menadito Galia et omins divisa in parte tres ci rende più ci rende più colti. Quello che era forte dei romani – e che hanno assorbito gli americani – era il Mos maiorum, cioè un set di valori forti, e soprattutto la forza tecnologica. I romani erano avanti anni luce con la tecnologia. Basti pensare agli acquedotti, al ponte sul Reno: Cesare lo costruì in dieci giorni duemila anni fa, poi le strade, la crittografia. Queste cose hanno reso forte Roma e noi dovremmo tornare ad assorbirle».

Intelligenza artificiale. Prima era soltanto il titolo di un film di Spielberg di qualche anno fa, adesso lo stiamo vivendo, conoscendo, approfondendo e anche sviluppando. Nell’ambito della pubblica amministrazione, quale può essere il contributo dell’IA?

«Noi già adesso in INPS usiamo l’intelligenza artificiale. Un buon esempio per spiegare com’è impiegata può essere il seguente: se ti nasce un figlio, noi ti possiamo avvisare proattivamente che sta arrivando il bonus. Lo stesso funziona con le pensioni. Un altro esempio ancora sono le PEC. Immagina che quest’anno sono arrivate oltre 5 milioni di PEC. All’INPS ci sono persone che le leggono e capiscono il tema della richiesta per smistarla al funzionario che può rispondere. Potete immaginare che questo è un lavoro veramente enorme e anche un po’ alienante. Noi abbiamo introdotto un sistema di intelligenza artificiale molto efficiente che capisce con grande precisione il tema delle PEC e le smista automaticamente al funzionario che può lavorarle. Questo lavoro è stato premiato anche dall’UNESCO come top 10 mondiale dei progetti che fanno ampio uso di intelligenza artificiale, che supportano i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU».

In Italia, come siamo messi in generale a livello di competenze sull’intelligenza artificiale rispetto anche ad altri paesi?

«Purtroppo non siamo messi bene. Pensiamo all’università, non ci sono poli di eccellenza tecnologica. Un ragazzo bravo oggi non sogna di studiare in Italia, ma sogna la Silicon Valley, oppure in Europa sogna Cambridge, o anche l’ETH di Zurigo. Ci mancano i poli di eccellenza nel mondo del software e dell’informatica, senza di questo diventa difficile andare avanti. Quello che potremmo fare è riportare i talenti indietro, ma ci vuole un piano a lungo termine. Inoltre, l’intelligenza ufficiale pone un problema: noi rischiamo di essere dominati da questa tecnologia, spesso in mano a compagnie straniere. Se guardiamo quello che ha fatto OpenAI (la compagnia dietro ChatGPt), è fenomenale, o quello che fa Google, o Microsoft. Tutte compagnie americane. Se non abbiamo competenze interne forti saremo sempre più sottoposti a queste compagnie straniere. Il motivo è semplice: oggi se guardiamo un prodotto software, questo nasce, finisce, magari poi lo migliori ogni tanto. Un prodotto che si basa sull’intelligenza artificiale, invece, deve essere sempre monitorato e raffinato col tempo, non finisce mai il lavoro. Quindi questo è un prodotto migliore, più sofisticato, ma che richiede sempre e costante supervisione e manutenzione. Se tu queste competenze non le hai, deleghi ancora di più questo know-how, questo potere, ad autori stranieri. L’Italia, se vuole davvero pensare a raggiungere la sovranità digitale, deve capire che queste competenze deve produrle in loco. Occorre, quindi, partire dall’università e puntare molto sulle imprese private, perché molta ricerca applicata si fa a livello privato».

Hai l’impressione che in Italia abbiamo davvero compreso come sfruttare l’intelligenza artificiale?

«Quello che è successo con OpenAI e ChatGPT, è stato un cultural shock, perché fino a poco tempo fa si pensava che l’intelligenza artificiale fosse un qualcosa di distante e che i lavori di creatività fossero esclusivo appannaggio degli esseri umani. Abbiamo visto, invece, che l’intelligenza artificiale sta creando saggi, libri anche di buona qualità, musica. In futuro creerà anche video, film, e abbiamo già visto immagini che vincono premi internazionali create dall’IA. Questa cosa ha fatto capire che bisogna non rimanere indietro e cercare, invece, di dominare questa tecnologia. L’INPS lo sta facendo e so che anche altre pubbliche amministrazioni se ne stanno occupando. Quello che manca sono le competenze. Nel lungo periodo non puoi pensare di essere costantemente dipendente da compagnie americane o cinesi».

Ricordo una tua intervista in parlavi del modello Enrico Mattei. Non sei il solo, visto che recentemente Mattei è stato rievocato anche in ambito politico parlando del piano energetico. Cosa ti affascina di questo personaggio?

«Mattei secondo me è un eroe che dovrebbe essere incensato al pari di Giuseppe Garibaldi. Ogni cittadino dovrebbe avere una statua di Enrico Mattei in casa. Lui ha portato le sue competenze del mondo privato al pubblico in quanto ebbe la fortuna, a 40 anni, di prendere in carico l’Agip. Si era reso conto che l’Italia aveva bisogno di risollevarsi dopo la guerra e cercare di portare avanti un piano di indipendenza energetica. Una cosa da titano, perché lui contro tutti e contro tutti, contro quello che uno potrebbe pensare dell’Italia, un paese che non ha le risorse energetiche, riuscì in qualche modo a risollevare questa compagnia, fondare l’ENI, stringere accordi con paesi dell’Africa, del Medio Oriente, e portare l’Italia tra le potenze industriali ed energetiche del mondo. Con la giusta determinazione, ci insegna la storia di Mattei, si possono raggiungere risultati inimmaginabili e di proporzioni enormi, come la sovranità energetica. Oggi si parla di sovranità digitale. Se devo ispirarmi a qualcuno, mi ispiro senza dubbio a Enrico Mattei».