Renzo Tosini è stato nominato Executive Vice President Sales & Business Development di MBDA, succedendo a Lorenzo Mariani. Con la nomina, acquisisce anche il ruolo di Managing Director di MBDA Italia.

A ciò si aggiunge la conferma di Giuseppe Cossiga come presidente di MBDA Italia.

Come Executive Vice President Sales & Business Development, Renzo Tosini guiderà un team multinazionale integrato, responsabile dell’acquisizione degli ordini. La sua missione sarà mantenere le performance di lungo termine di MBDA – rafforzando la comprensione delle esigenze operative dei clienti- e continuare a sviluppare le soluzioni più efficaci per rispondere ai requisiti operativi attuali e futuri.

Da Managing Director di MBDA Italia, Renzo Tosini sarà il legale rappresentante del Gruppo in Italia, mantenendo la qualità delle relazioni con i clienti nazionali, con gli end-user e con la comunità industriale italiana. Sarà tra le sue responsabilità continuare a garantire l’incremento della produzione in Italia, avviata negli anni precedenti in risposta all’attuale contesto geopolitico.

Eric Béranger, CEO di MBDA, ha commentato: «Sono felice di dare il benvenuto a Renzo Tosini come nuovo Executive Vice President Sales & Business Development del Gruppo MBDA e Managing Director di MBDA Italia. Avendo già fatto parte dell’Executive Committee di MBDA dal 2024, ha una profonda conoscenza dell’azienda, dei suoi processi e delle sfide da affrontare. La sua esperienza sarà un asset importante per i nostri successi futuri, in particolare per continuare ad assicurare la posizione di MBDA come leader di mercato. Voglio ringraziare Lorenzo Mariani – sia sul piano personale che professionale – per il suo grande contributo e per il suo sostegno all’azienda in questi tempi così sfidanti. Il suo grande impegno ci ha consentito di incrementare il nostro volume di ordini fino a livelli record, cosa che pone MBDA come leader indiscusso nel nostro settore. Gli auguro ogni successo nel suo nuovo ruolo di Amministratore Delegato di Leonardo».

Renzo Tosini è entrato in MBDA nel 2024 nel duplice ruolo di Executive Group Director Technology & Performance e di Condirettore Generale di MBDA Italia. Nel gennaio 2026 è stato nominato Executive Vice President della direzione Procurement.

Tosini è entrato in MBDA dopo una carriera in ruoli di crescente responsabilità in Leonardo, avendo ricoperto diverse cariche sia in ambito tecnologico e ingegneristico sia come responsabile di diverse linee di business. È stato Land and Sea Business Area Deputy Managing Director (2023) e Chief Technology Innovation Officer (2021-2023) nella divisione Elettronica di Leonardo, oltre ad aver ricoperto il ruolo di Managing Director di Orizzonte Sistemi Navali (società di Fincantieri al 51% e di Leonardo al 49%), dal 2020 al 2023.

La sua carriera è iniziata nel 1992 in ISL (Ingegneria dei Sistemi Logistici) dopo aver conseguito la laurea in ingegneria elettronica con specializzazione in telecomunicazioni, presso l’Università di Pisa.