MBDA raddoppia gli investimenti e punta a un +40% di produzione nel 2026

Dopo aver raddoppiato la produzione di missili tra il 2023 e la fine del 2025, MBDA accelera ancora. Il gruppo europeo leader nei sistemi missilistici – joint venture tra BAE Systems, Airbus e Leonardo – ha annunciato dalla conferenza stampa annuale di Parigi un ulteriore aumento della produzione del 40% previsto nel solo 2026, insieme a un piano di investimenti per il periodo 2026-2030 raddoppiato rispetto a quanto comunicato l’anno scorso, che sale ora a 5 miliardi di euro.

Sul fronte occupazionale, dopo un aumento del 16,3% della forza lavoro registrato nel 2025, sono previste altre 2.800 assunzioni nel corso del 2026. I conti dell’esercizio appena chiuso confermano la solidità della crescita: ricavi a 5,8 miliardi di euro, in salita dai 4,9 miliardi del 2024, acquisizione di ordini per 13,2 miliardi e un portafoglio complessivo che raggiunge i 44,4 miliardi.

«Il continuo e vincente ramp-up industriale di MBDA è un importante risultato per l’azienda nel 2025 e sottolinea le sfidanti realtà che affrontiamo», ha dichiarato il ceo Éric Béranger. «MBDA è oggi più che mai essenziale per l’Europa come risorsa chiave per la resilienza e la difesa collettiva del continente, che offre alle nostre forze armate gli strumenti migliori per proteggere ciò a cui teniamo maggiormente: le nostre libertà, il nostro modello democratico e i nostri valori».

«Mbda raddoppia gli investimenti per i prossimi cinque anni in un nuova capacità produttiva». Lo ha annunciato il ceo Eric Beranger nel corso della conferenza stampa annuale. «Abbiamo deciso di investire 5 miliardi di euro in nuova capacità tra il 2026 e il 2030. Il tutto sul territorio europeo. Vorrei precisare che tutte queste decisioni sono state prese prima della crisi iraniana, il che rende ancora più urgente la necessita’ di intensificare gli sforzi per accelerare il processo. Sono in corso – ha aggiunto – valutazioni di ulteriori possibilità di investimento».