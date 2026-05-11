Nucleare, Pichetto: “Decreti attuativi entro fine anno”

«È diventata una mia sfida personale e non solo di Governo, lo sento come dovere confronti degli italiani e dei giovani, perché o noi diamo a questo Paese le condizioni per poter competere a livello europeo e mondiale, o altrimenti quella ricchezza che noi abbiamo, in particolare in questa città che è simbolo del motore del Paese, e che ci hanno trasferito i nostri nonni e padri, o non riusciamo a trasferirla ai nostri figli e ai nostri nipoti». Lo ha dichiarato, riferendosi al settore dell’energia nucleare, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento alla XXVIII edizione di Futuro Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline di Milano dal titolo “Prospettive in bilico” in corso presso Assolombarda.

Il Ministro ha tracciato il cronoprogramma legislativo: «Fine maggio alla Camera, massimo fine luglio in Senato, fine estate in Parlamento. La legge delega prevede come primo percorso il passaggio al Governo per la legge di attuazione. La mia intenzione, che è espressione di quella del Governo, è arrivare entro fine anno ad avere tutte le norme attuative perché questo Paese abbia il quadro giuridico per le scelte di investimento sul nuovo nucleare». Secondo Pichetto Fratin, il gap con i competitor è netto: «Francia e Spagna hanno l’energia a metà prezzo, a volte anche meno, ma per una semplice ragione: oltre l 90% sul fronte dell’energia elettrica è nucleare. Il nucleare da noi è partito con uno studio profondo, fatto dai tanti esperti che questo Paese ha mantenuto». Un primato tecnico che il Ministro rivendica con forza: «Noi siamo la seconda manifatturiera di materiale Nucleare in Europa, guidiamo ITER, il più il più grande centro per la fusione nucleare, e siamo i secondi solo perché ‘il mattone’ è in Francia, sennò saremmo anche al primo posto».

Sul fronte dei costi immediati, Pichetto Fratin ha annunciato una misura per riequilibrare la competitività delle imprese: «Una norma che ho previsto per il decreto bollette, che è in discussione alla Comunità Europea, che potrebbe avere un effetto, che ci parificherebbe alla Germania. Lo dico qui a Milano perché il Nord è una delle più grandi aeree industriali d’Europa. Noi non possiamo staccarci dalla Germania per il prezzo dell’energia, perché è una questione di competitività, la Germania è partner e competitor».

Il Ministro ha poi analizzato la crisi nello Stretto di Hormuz e le ripercussioni sul mercato mondiale: «C’è una speranza che è quella che si arrivi alla pace e si riapra Hormuz, e ci vorrà qualche mese prima di arrivare a ripristinare le condizioni di prima. Se teniamo conto che a Doha c’è uno dei più grandi impianti di liquefazione ed è stato bombardato in alcune parti, lo ha fatto l’Iran in modo chirurgico, e ci vorrà minimo un anno per renderlo nuovamente operativo». Una situazione che condizionerà i prezzi: «Per un po’ di tempo ci sarà uno squilibrio del mercato sull’offerta, che porta alle conseguenze sui prezzi. Essendo legati noi ai prezzi internazionali non possiamo incidere oltre». In vista del prossimo inverno, il Ministro ha rassicurato sugli stoccaggi: «Abbiamo avuto fortuna, non era più così freddo da accendere ancora le stufe o troppo caldo da accendere i condizionatori, quindi abbiamo potuto pompare».

Infine, una riflessione sulla raffinazione: «Siamo uno dei paesi che per quanto riguarda il cherosene aereo abbiamo discrete capacità di raffinazione. A livello europeo abbiamo delle conseguenze, per tanto si tratta di capire se si riapre il Golfo Persico, grande produttore di cherosene aereo, oppure si va su quello americano, che ha caratteristiche diverse».