Dal granchio blu alla cimice asiatica: l’Italia scopre l’economia delle invasioni climatiche

La crisi è sempre un’opportunità. Per chi ha capacità di visione e positività. Per anni il granchio blu è stato raccontato come un predatore vorace capace di devastare gli allevamenti di vongole, oppure come una nuova risorsa da portare in tavola.

Oggi, nel Nord Adriatico, le due immagini coincidono: dalla crisi del Delta del Po è nata una filiera fatta di pesca, raccolta, selezione, cottura, congelamento, trasformazione, logistica refrigerata ed export. Nel 2025, tra Veneto ed Emilia-Romagna, sono state catturate oltre 3.700 tonnellate di granchio blu e circa 1.500 sono state commercializzate, il triplo dell’anno precedente.

A Goro, uno dei centri della molluschicoltura italiana, cooperative e imprese hanno investito in celle frigorifere e impianti dedicati: circa 110 tonnellate sono state esportate, soprattutto verso Stati Uniti e Corea del Sud, per un valore vicino a 2,5 milioni di euro. La catena industriale si articola ormai in cinque segmenti: cattura e contenimento; lavorazione primaria; trasformazione in polpa, sughi, conserve e semilavorati; valorizzazione di gusci e carapaci per farine, fertilizzanti, mangimi, chitosano, cosmetica e biomedicale; export verso mercati dove il prodotto è già conosciuto.

La Tunisia, che lavora soprattutto un’altra specie invasiva, il Portunus segnis, dimostra che da un’emergenza può nascere un settore organizzato, con stabilimenti, logistica e vendite internazionali. Il modello contiene però un paradosso. Gli impianti hanno bisogno di materia prima abbondante e continua, mentre l’obiettivo ambientale dovrebbe essere ridurre drasticamente la popolazione invasiva.

La filiera deve quindi restare uno strumento di contenimento e non trasformarsi in un interesse economico alla conservazione della specie. Anche perché il nuovo business nasce sulle macerie di quello precedente: nel Delta il granchio ha divorato vongole, cozze, ostriche e novellame, facendo crollare in alcune aree la produzione di vongole di oltre il 70%. Le associazioni hanno stimato danni fino a 100 milioni di euro. Stato e Regioni hanno risposto con indennizzi, fondi per protezioni, ripopolamento, monitoraggio e catture, ma il valore dell’export non compensa ancora le perdite della molluschicoltura.

Il granchio blu è soltanto il volto più visibile di un fenomeno molto più ampio. Le specie aliene arrivano soprattutto con navi, acque di zavorra, merci, piante, legname, acquacoltura e commercio di animali. Il cambiamento climatico non è sempre la causa dell’introduzione, ma ne moltiplica gli effetti: inverni miti riducono la mortalità, estati più lunghe accelerano la riproduzione, il Mediterraneo più caldo favorisce organismi tropicali, mentre siccità e perdita di biodiversità indeboliscono gli ecosistemi.

In Italia sono censite oltre 3.800 specie aliene e circa il 15% è considerato invasivo. In agricoltura il precedente più grave è la cimice asiatica, che attacca pere, mele, pesche, kiwi, ciliegie, nocciole, olive, mais, soia e ortaggi. Nel 2019 i danni furono stimati in oltre 700 milioni di euro. Le perdite non riguardano solo i campi, ma anche magazzini, impianti di selezione, confezionamento, trasporto, grande distribuzione ed export.

La Drosophila suzukii colpisce invece fragole, ciliegie, lamponi, more e mirtilli, deponendo le uova nei frutti sani: aumentano così i costi per reti, monitoraggio, raccolta, refrigerazione e scarto. La Popillia japonica minaccia viti, frutteti, mais, soia, vivai e prati; essendo una specie da quarantena, può imporre restrizioni alla movimentazione di piante e terra, con effetti anche su campi sportivi, parchi e aeroporti. Il punteruolo rosso ha già trasformato il paesaggio di molte città costiere, colpendo florovivaismo, Comuni, alberghi, campeggi e stabilimenti balneari, costretti a sostenere spese per trattamenti, abbattimenti e sostituzioni.

La vespa velutina mette sotto pressione l’apicoltura e, indirettamente, tutte le colture dipendenti dall’impollinazione. Nutrie e gambero rosso della Louisiana danneggiano argini, canali, risaie e corsi d’acqua, facendo ricadere i costi su agricoltori, consorzi di bonifica e amministrazioni. Nel Mediterraneo, pesci palla, pesci scorpione, pesci coniglio e altri organismi tropicali pongono rischi alla pesca, al turismo e alla salute.

I pesci palla possono contenere tetrodotossina, quelli scorpione hanno spine velenose, mentre i pesci coniglio impoveriscono la vegetazione dei fondali e gli habitat delle specie commerciali. In Sicilia orientale cresce inoltre l’attenzione per il granchio nuotatore rosso, possibile nuovo invasore. Le zanzare Aedes, favorite da stagioni calde più lunghe, aumentano infine i rischi di dengue e chikungunya, con costi per sanità, disinfestazione, turismo e sicurezza delle donazioni di sangue.

Il danno più sottovalutato è però quello commerciale. Una specie da quarantena può bloccare esportazioni, imporre certificazioni, trattamenti e segregazione dei lotti. Per un Paese che fonda una parte della propria competitività sulla qualità agroalimentare, le invasioni biologiche sono ormai un rischio industriale.

Servono allerta precoce, coordinamento tra porti, dogane, servizi fitosanitari, ricerca e imprese, oltre a fondi attivabili prima che il danno esploda. Il granchio blu dimostra che l’Italia sa reagire quando la crisi è già avvenuta. La vera sfida è organizzarsi prima che la prossima specie trovi un’altra filiera impreparata.