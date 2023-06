Lunedì impegnativo per i politici: molti hanno dovuto anticipare la presenza a Roma per partecipare alla tradizionale festa americana a Villa Taverna. A Washington non hanno voluto aspettare la data del 4 luglio per celebrare gli Stati Uniti e così oggi, a partire dal pomeriggio e fino a tarda sera, la zona dei Parioli sarà bloccata per il traffico di auto blu. Lo show è annunciato.

Prima di andare a Villa Taverna per la festa a stelle e strisce, tante autorità hanno un altro impegno in agenda: all’Auditorium Parco della Musica c’è Giovanni Grasso con il suo libro. Il giornalista e scrittore, oltre che fedelissimo comunicatore del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presenta il romanzo “Il segreto del Tenente Giardina” in una conversazione con Gianrico Carofiglio.

Questa settimana a Roma è previsto l’ennesimo “ponte”, visto che nella giornata di giovedì si celebrano i santi patroni Giovanni e Paolo: e così tutto si concentra da oggi, lunedì, fino a mercoledì. Ma proprio il giorno 28 giugno c’è un appuntamento imperdibile, che richiamerà migliaia di personalità del mondo della politica, dell’economia, dello spettacolo: dopo anni di permanenza in Italia, se ne va l’ambasciatore tedesco Viktor Elbling. Era in carica dal 2018, e nel tempo ha conosciuto praticamente tutti gli italiani che contano: quindi, festone gigantesco in programma per salutare i vip, tra birre, crauti e patatine fritte. Comunque a Elbling piace la buona cucina, dato che è per metà italiano, grazie alla mamma romagnola. Infatti l’ambasciatore le scuole elementari le ha frequentate a Forlì.

Da sabato scorso anche Pietrasanta ha un murale che vuole ricordare Pablo Picasso: l’omaggio è stato inaugurato alla presenza del sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti, per il quale «l’arte è grande messaggera di pace. Crea legami e collaborazioni impensabili, unisce luoghi lontanissimi, parla una lingua universale. Pietrasanta, che ha l’arte nel suo Dna, non poteva che accogliere con profonda gratitudine e sincera partecipazione l’idea del suo cittadino onorario, il maestro Tano Pisano: per omaggiare Pablo Picasso, autentico genio del Novecento, in occasione del 50° anniversario della sua morte ma, soprattutto, dare nuova voce al suo grido di resistenza contro ogni guerra, di pace e di speranza». La “Guernika” di Tano Pisano è un murale dipinto su 12 pannelli di plexiglas (montati su una struttura di legno ancorata su a un’altra metallica progettata per non danneggiare il muro), che misura sei metri di larghezza per due di altezza.