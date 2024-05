Dopo una riunione durata circa due ore e mezza, ieri, il Consiglio dei ministri, ha approvato il Decreto agricoltura, con disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, incluse le imprese di interesse strategico nazionale (l’ex Ilva).

E se salta la norma che prevedeva una garanzia dello Stato sulla futura vendita dell’ex Ilva per tutelare un futuro compratore, viene invece trovato un accordo sugli impianti fotovoltaici. Infine, è stata approvata anche la dichiarazione di stato di emergenza siccità per la Sicilia.

Meloni: continua il nostro lavoro a difesa di settori strategici

“Continueremo a lavorare per difendere settori strategici per la nostra Nazione come l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura, l’allevamento e tutto il mondo della produzione italiana. Avanti così”. Lo ha scritto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, stamani, in un messaggio postato su X.

Lollobrigida: finisce l’installazione selvaggia fotovoltaico a terra

Con il decreto agricoltura, ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in conferenza stampa, “poniamo fine all’installazione selvaggia di fotovoltaico a terra, interveniamo con pragmatismo salvaguardando alcune aree. Abbiamo scelto di limitare ai terreni produttivi questo divieto” ad esempio “sulle cave si potrà continuare a produrre energia” e “andremo a salvaguardare i fondi del Pnrr che non intendiamo mettere in discussione in alcun modo”.

Ruolo delle guardie venatorie più ampio

Lollobrigida ha spiegato: “Diamo la possibilità di ampliare il ruolo di guardia venatoria alle associazioni legittimate allo svolgimento dell’antibracconaggio e del controllo dello svolgimento regolare di tutte le attività previste per legge”. E ha aggiunto: “Questo ampia lo spettro delle associazioni che potranno avere, con una certificazione che deve essere data a coloro che svolgono questa funzione, il controllo in particolare dell’antibracconaggio, che è l’elemento sul quale auspichiamo si muovano le guardie che hanno questo tipo di configurazione”.

Urso: ex Ilva, finanziamento di 150 milioni per garantire continuità operativa

Nel decreto agricoltura il governo ha inserito norme per garantire la continuità operativa dell’ex Ilva con un finanziamento urgente di 150 milioni. “Si tratta – viene spiegato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy – del terzo intervento da inizio anno che ha l’obiettivo di garantire la continuità operativa e occupazionale degli stabilimenti, sostenere l’attività dei commissari e intervenire laddove la precedente gestione non ha dato seguito agli impegni a suo tempo assunti”.

Musumeci: deliberata emergenza nazionale siccità Sicilia

Su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, il Governo ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per 12 mesi, in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana. È stato anche deliberato un primo stanziamento di 20 milioni di euro per consentire alla Regione di far fronte all’attuazione degli immediati interventi.

Inoltre, è stato rafforzato il ruolo del commissario per la siccità Nicola Dell’Acqua, che ha predisposto un piano straordinario, autorizzandolo a svolgere gli interventi di urgenza per riuscire a efficientare il sistema idrico italiano.