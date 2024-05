A Roma, a Palazzo Madama, incontro su “Pensioni nel Ssn e Legge di Bilancio 2024: fine della certezza del diritto”, con il numero uno del M5s Giuseppe Conte, Giorgio Cavallero segretario generale Cosmed, Nunzia Catalfo ex ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

***

A Roma, nella biblioteca intitolata a Tullio De Mauro, presentazione del libro “Il settimanale che cambiò l’Italia. Il giornalismo di Panorama 1962-1994” a cura di Stefano Brusadelli. Saranno presenti Pasquale Chessa, Marcella Leone e Bruno Manfellotto. Interverrà l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor.

***

Nella sede dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, noto al grande pubblico come Treccani, presentazione del libro “L’Italia al bivio. Classi dirigenti alla prova del cambiamento 1992-2022” a cura di Franco Amatori, Pietro Modiano e Edoardo Reviglio. Parteciperanno da protagonisti Giuliano Amato, Daniela Felisini e Valeria Termini. Modererà Giuseppe Vacca.

***

Oggi al Copasir è in programma l’audizione del direttore di Aisi Bruno Valensise.

***

A Parma convegno inaugurale di “Cibus 2024“. Partecipano, tra gli altri, Francesco Lollobrigida ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in Italy.

***

A Napoli, nel Palazzo di Giustizia Criscuolo, cerimonia di insediamento di Maria Rosaria Covelli a presidente della Corte di Appello di Napoli, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

***

A Napoli, nell’Università degli Studi Federico II, lectio magistralis su “Modello processuale penale e i nuovi doveri professionali” di Margherita Cassano, prima presidente della Corte Suprema di Cassazione. La ‘lezione’ è organizzata nell’ambito delle attività della prima cattedra di diritto processuale penale, e rappresenta un’occasione privilegiata per comprendere le sfide che le modifiche legislative sul sistema processuale pongono. Aprono l’incontro i saluti istituzionali del rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Matteo Lorito, del direttore del dipartimento di Giurisprudenza Sandro Staiano, della presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Carmine Foreste e della presidente della Giunta distrettuale Anm di Napoli Ida Teresi. La lectio magistralis è introdotta da Teresa Bene, ordinaria di diritto processuale penale.

***

Appuntamento da non perdere il prossimo 30 maggio a Roma sul tema “Cyber Security and Digital Vulnerability in Society”: l’annuale serie “Dispute dell’Istituto Svizzero” offre una piattaforma per il dibattito pubblico su questioni legate alla globalizzazione e al futuro delle società. L’edizione di quest’anno si concentra sulle sfide poste dalle tecnologie digitali, tra cui gli attacchi informatici, la disinformazione e l’abuso di dati. Come possono le società democratiche e gli utenti digitali affrontare efficacemente questi rischi e dilemmi? Esperti di vari settori analizzeranno pratiche, obiettivi e scenari futuri, collegando la guerra, l’azione umanitaria e l’uso civile di Internet.