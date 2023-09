Vaticano e Stati Uniti, dialogo a distanza: oggi pomeriggio, dalla Casa Santa Marta, Papa Francesco conversa online con l’ex presidente americano Bill Clinton nell’ambito della Clinton Global Initiative 2023 sul clima.

Nella sede romana della Rai a viale Mazzini, presentazione delle proposte autunnali della Direzione Cinema e Serie Tv, con il direttore Cinema e Serie Tv Adriano De Maio, i registi Roberto Andò e Giulia Steigerwalt e gli attori Giuseppe Pirozzi e Mehdi Nebbou.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’Assemblea Generale dell’Onu.

A Roma, nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, è in programma “State of privacy ’23”: il garante della Privacy dialoga con i rappresentanti dei principali stakeholder pubblici e privati.

Bce, appuntamento a Francoforte con Fabio Panetta che presiede il panel su ‘Riconfigurazione della catena di valore in un mondo incerto’, alla conferenza Bank of Canada-Bce.

Continuano le iniziative per i dieci anni di Medicinema Italia, onlus che opera dal 2013 in Italia come unica organizzazione riconosciuta per l’utilizzo del cinema e dell’arte a scopo di cura, con la proiezione del film “Billy”, esordio alla regia di Emilia Mazzacurati, figlia di Carlo, scomparso regista e sceneggiatore: appuntamento nella sala Medicinema della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma nel pomeriggio del 19 settembre. Alla proiezione sarà presente la regista, per incontrare il pubblico.

Venerdì 22 settembre Giusti Wine accoglierà il terzo e ultimo incontro di “Contrappunti in Cantina”, un evento organizzato da CartaCarbone festival e dal Consorzio Prosecco Doc che ha l’obiettivo di far dialogare il mondo del vino con quello della letteratura. L’appuntamento prevederà la visita della cantina, la degustazione, lo show multimediale con gli autori e la possibilità di incontrarli: tutto questo, immersi nell’ambiente confortante e confortevole della cantina. «Raccontare il vino in modi sempre diversi e sovrapporre la nostra realtà quotidiana con un’altra sfaccettatura della cultura, come la letteratura, ha un valore particolare», sottolinea Ermenegildo Giusti. Chi ci sarà? Piergiorgio Odifreddi, matematico e divulgatore, quindi Massimo Giuntoli, compositore e artista che presenterà il suo ultimo romanzo “Stralci ed estratti da libri immaginari” e Lucia Valcepina, autrice e giornalista. Presenterà la serata Francesco De Filippo, giornalista e saggista.