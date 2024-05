Alla Camera dei Deputati, discussione della mozione Conte ed altri in ordine alla posizione del Governo italiano sulla riforma della governance economica europea e del Patto di stabilità e crescita.

A Roma, nella sala convegni di AdnKronos, presentazione del libro “Europa evitare il declino” di Marco Buti e Marcello Messori. Con gli autori, ne parleranno Paolo Gentiloni commissario europeo per gli affari economici e monetari, Camilla Laureti e Dario Nardella.

A Roma, nella sede del Centro Studi Americani, presentazione del libro “Il grande scollamento. Timori e speranze dopo gli eccessi della globalizzazione” di Marco Magnani. Parteciperanno Roberto Sgalla direttore Centro Studi Americani, Giuliano Amato presidente onorario Centro Studi Americani, presidente emerito della Corte Costituzionale, già presidente del Consiglio, Marta Dassù vicepresidente vicario Centro Studi Americani, direttore Aspenia.

A Roma, alla Farnesina, cerimonia di inaugurazione del “Summit Youth 7 Italy 2024 – G7 Italia Engagement Group”, organizzato dell’associazione italiana giovanile no-profit Young Ambassadors Society. Partecipano tra gli altri Antonio Tajani vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Andrea Abodi ministro per lo Sport e i Giovani, Massimo Antonelli ceo Ey Italy.

In serata, nell’Hotel Rome Cavalieri, celebrazione dell’anniversario numero 76 dell’indipendenza dello Stato di Israele. Interverrà l’ambasciatore d’Israele in Italia Alon Bar.

Nasce la Fondazione Centro delle Arti Lucca, su iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Ragghianti: la città toscana sarà dotata di un polo espositivo di respiro internazionale, che sorgerà nei locali dell’ex Cinema Nazionale e dell’ex dopolavoro della Manifattura Tabacchi. Alberto Fontana è stato nominato presidente della fondazione, Paolo Bolpagni direttore generale. “Il percorso di rigenerazione che sta per iniziare nasce da un confronto con le anime della città”, sottolinea Marcello Bertocchini presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, “il Centro delle Arti sarà un luogo di cultura, ma anche un punto di aggregazione sempre vitale, frequentabile in ogni stagione, aperto alle contaminazioni e a linguaggi artistici e sociali contemporanei. Un’avventura che coinvolgerà tutta la città”. Il polo espositivo sarà oggetto di un significativo intervento di riqualificazione, affidato allo studio di architettura Too di Reggio Emilia.

Hilton Molino Stucky Venice ospita fino a domani “Business of Luxury”, con John Ridding ceo Financial Times Group, Andrea Guerra ceo Prada Group, Francesca Bellettini president e ceo Yves Saint Laurent, Leo Rongone ceo Bottega Veneta, Andrea Bonomi ceo Investindustrial, Dan Ruff ceo Belmond, Alberto Galassi ceo Ferretti Group, Marie-Louise Sciò ceo Pellicano Hotels. Gala dinner all’Hotel Cipriani.

Martedì a Roma a Villa Lubin incontro su “Il lavoro nel Retail 2030. La sfida del lavoro sostenibile per lavoratori e imprese”, organizzato dal Cnel e Federdistribuzione, con Renato Brunetta presidente Cnel, Carlo Alberto Buttarelli presidente Federdistribuzione, Marina Elvira Calderone ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Mercoledì mattina la commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai ha in programma l’audizione del presidente della Rai Marinella Soldi.