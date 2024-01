L’archivio di Francesco Cossiga, dopo la morte, è stato donato alla Camera dei deputati, sotto la presidenza di Gianfranco Fini. Dopo un lungo lavoro di ordinamento e inventariazione analitica delle carte, viene presentata oggi, mercoledì, a Palazzo Montecitorio, nella sala della Regina, la versione a stampa dell’inventario, di cui sarà contestualmente pubblicata in rete la versione informatizzata sul sito web dell’Archivio storico (https://archivio.camera.it/). Dopo l’intervento del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il saluto di Giuseppe Cossiga, parleranno Miguel Gotor e Giuliano Ferrara, moderatore Pasquale Chessa. La presentazione sarà completata da brevi interventi degli autori dei contributi introduttivi i al volume: da Giuliano Amato (Il primato della politica) a Elisabetta Belloni (Sui tornanti della storia) e poi Gianni De Gennaro (La lettera ritrovata), Marco Minniti (Il costruttore), Enzo Mosino (Il senso delle Istituzioni) Ludovico Ortona (Il Presidente) Paolo Savona e Carlo Viviani (Cossiga e l’economia) Luigi Zanda (Il “multiforme ingegno”) Pasquale Chessa (Materiali per una biografia politica).

Oggi a Roma, nell’aula Turina dell’Edificio Montezemolo della sede centrale della Corte dei conti, si svolgerà il convegno dal titolo “La tutela delle donne nell’attuale contesto storico e sociale”. I lavori, preceduti dai saluti istituzionali del presidente della Corte dei conti Guido Carlino, e moderati dal presidente aggiunto Tommaso Miele, prevedono la presenza della ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella.

A Roma, nella Pontificia Università Gregoriana, incontro con Riccardo Di Segni, Rabbino Capo della Comunità ebraica.

A Genova, nel Palazzo della Meridiana, prima tappa del Forum Internazionale del Turismo Italiano, con il ministro Daniela Santanché, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il numero uno di Enit Ivana Jelinic.

È dal lontano 1972 che il Jackie O’ anima le notti della Capitale. Il salotto romano di Via Boncompagni ha fatto la storia della città ed è stato il fulcro delle serate per tantissime star internazionali, da Alain Delon a Gina Lollobrigida, passando per Mick Jagger alla principessa Margaret d’Inghilterra. Ma negli anni il Jackie O’ della famiglia Iannozzi ha saputo adattarsi ai tempi che cambiano, w vanta anche un’ampia carta di vini, selezionata con cura dal giovane sommelier Manuel Pompili. E così ecco l’ultima novità del locale romano: il Jackie O’ presenta il suo Wine Club, un’iniziativa dedicata agli appassionati di vino che avranno la possibilità di conoscere, o approfondire, nuove etichette a ogni appuntamento. Il primo incontro è fissato per stasera dove i protagonisti saranno i vini selezionati della cantina Umani Ronchi, con Monica Ippoliti, brand ambassador e responsabile commerciale Italia di Umani Ronchi, per raccontare la storia e i segreti dell’azienda.