Dai 40 anni di Tor Vergata agli 80 anni degli attuari￼

Lunedì: “Future Sight”, evento di celebrazione dei 40 anni dell’Università di Roma Tor Vergata, presso l’Auditorium Ennio Morricone. La manifestazione include dibattiti, laboratori e incontri con relatori italiani e stranieri, in lingua italiana e in inglese, in presenza e in simultaneo streaming. I temi degli incontri sono legati all’eccellenza didattica e di ricerca dell’Ateneo: dalla neurofinanza, al metaverso, dal cibo del futuro, alla medicina di strada, ai cambiamenti climatici, alle grandi scoperte archeologiche. Ancora, dall’imprenditoria femminile in Europa alle politiche di sviluppo sostenibile: oltre 70 temi per le sei Macroaree e Facoltà dell’Ateneo. Gli incontri sono animati dalla presenza di studenti e studentesse, in un’ottica di scambio intergenerazionale. Da sottolineare che il rettore è Orazio Schillaci, neo ministro della Salute.

Nel pomeriggio di oggi, celebrazione per l’anniversario numero 80 dell’Ordine degli Attuari. Interverrà Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari. Al Centro Congresso Roma Eventi. Gli attuari iscritti all’albo e gli stakeholders si ritroveranno per ripercorrere l’importante cammino professionale nazionale ed internazionale della professione dell’attuario, anche per verificare lo stato dell’arte del progetto di sviluppo della professione attuariale, che costantemente continua ad affrontare le sfide del futuro e a creare nuovi spazi professionali.

A Milano, oggi pomeriggio, #ForumAutoMotive: “La tempesta perfetta sull’automotive, nuovo Governo subito sotto esame”. Tra “cinesi pronti all’invasione del mercato europeo”, aziende alle prese con riconversione all’elettrico e ‘bollette impazzite’. Interverranno, tra gli altri, Dario Duse, Pierluigi Bonora e Geronimo La Russa.

Oggi la Torre Mediaset di Cologno Monzese s’illuminerà di rosa per sostenere la campagna di prevenzione del tumore al seno.

Domani, martedì, Tv2000 trasmette in diretta, dalle ore 16.30 dal Colosseo, l’incontro di preghiera per la pace presieduto da Papa Francesco dal titolo “Il grido della pace religioni e culture in dialogo” promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Approfondimenti nello speciale del programma ‘Il diario di Papa Francesco’ che introduce l’evento alle ore 16.

Per chi vuole trascorrere un 28 ottobre all’insegna della cultura, da venerdì e fino a domenica 30 ottobre si svolgerà la seconda edizione di “Positano Racconta”, festival letterario voluto e promosso dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con la Regione Campania e il Comune di Positano, per convogliare a fine ottobre, a Positano – chiudendo così la grande stagione dei festival culturali in Italia – artisti tra i più significativi e noti al grande pubblico per fare il punto su un presente sempre più magmatico. La formula del festival è, a suo modo, unica; infatti, a comporre il programma, vengono chiamati, per ciascuna edizione, scrittori di chiara fama (lo scorso anno Nicola Lagioia, quest’anno Chiara Gamberale ed Emanuele Trevi) che impostano il programma, estendono gli inviti ed entrano direttamente in campo durante le giornate dell’evento. “Che cosa significa vincere? E perdere? Perché una sconfitta, dentro di noi, resiste sempre e comunque più a lungo di quanto non resista l’effetto di una conquista? E che ci facciamo, con quella sconfitta, come possiamo trasformarla?”. Così l’incipit nella presentazione del programma. “Mi sveglio ogni mattina con la certezza che qualcuno scoprirà che sono un bluff”, scriveva Federico Fellini il quale, con questa dichiarazione, profila al meglio uno dei dubbi sui quali si discuterà. “E’ chiaro l’intento di Positano Racconta”, dicono Gamberale e Trevi, “abbiamo invitato dodici artisti che si confronteranno tra loro e con noi sui loro successi e le loro cadute, e dare così modo, a chi ascolta, di riflettere sulle proprie cadute, sui propri successi. Perché, mentre si precipita, in realtà si sta solo prendendo la rincorsa”. A testimoniare “Miserie e Splendori”, Gamberale e Trevi, spalleggiati dal presidente della fondazione, Francesco De Sanctis, per questa edizione 2022 hanno invitato: Niccolò Ammaniti, Marco Missiroli, Domenico Starnone, Michele Bravi e Alice Urciuolo, Leonardo Colombati, Daniel Pennac, Cristina Comencini, Elena Stancanelli, Niccolò Fabi, Rodrigo D’Erasmo, Luca Mastrantonio. Il festival è promosso dalla Fondazione De Sanctis, in collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Positano, Open Art Campania e Scabec e la partecipazione di L’Igiene Urbana Evolution.