Oggi a Roma, a San Macuto, la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari ha in programma l’audizione del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone.

A Firenze, nella Fortezza da Basso, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell’edizione invernale di Pitti Uomo.

A Catanzaro, nella Cittadella regionale, incontro con il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sul tema della “Sperimentazione nazionale della riforma quadriennale degli Istituti tecnici e professionali”.

A Reggio Calabria nella sede di Confindustria il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi sarà il protagonista di un incontro organizzato da Confindustria Reggio Calabria sulle infrastrutture e lo sviluppo del territorio.

Domani, nella sala stampa della Camera dei Deputati, presentazione della proposta di legge sull’obbligatorietà della doggy bag. Parteciperanno Alfonso Maria Fimiani presidente Circoli dell’Ambiente, Paolo Barelli capogruppo Forza Italia Camera dei Deputati, Giandiego Gatta responsabile nazionale pesca e acquacoltura Forza Italia.

Alla Camera dei Deputati, domani, comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto in materia di proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina.

E’ stata prorogata fino al 28 gennaio la mostra “Philippe Halsman. Lampo di genio”, allestita nel Museo di Roma in Trastevere. L’esposizione, a cura di Alessandra Mauro, in collaborazione con l’Archivio Halsman di New York, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ed è organizzata da Contrasto e Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con Bnl Bnp Paribas e Leica Camera Italia. Il catalogo è edito da Contrasto. Giovedì 11 gennaio visita guidata con Alessandra Mauro dal titolo “Philippe Halsman. Sguardo d’insieme sulla mostra”: per l’occasione, la curatrice proporrà una visione complessiva sull’esposizione, per ricostruire la vicenda umana e artistica del grande autore. Giovedì 18 gennaio quarto appuntamento del ciclo di incontri con i grandi fotografi ritrattisti italiani, docenti della Leica Akademie Italy, dal titolo “Tra sguardo e introspezione. Il ritratto fotografico”.