La politica non si ferma. Oggi, lunedì, conferenza stampa sui prezzi dei carburanti e l’obbligo dell’esposizione dei prezzi medi dal primo agosto, con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del sottosegretario Massimo Bitonci e del garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo.

Domani, martedì, a Palazzo Piacentini, in via Veneto, tavolo con i rappresentanti della moda.

Martedì a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, informativa in aula del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, sulle recenti emergenze derivanti da eventi calamitosi eccezionali. A seguire, le comunicazioni sul Pnrr del ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto. Il calendario della prima settimana di agosto prevede inoltre la discussione del decreto-legge in materia di organizzazione della Pubblica Amministrazione, Sport e Giubileo, attualmente all’esame della Camera, e il ddl di delega al Governo per la riforma fiscale, già approvato dalla Camera.

“Valorizziamo I Borghi più belli d’Italia” è il nome dell’Intergruppo parlamentare, nato dall’idea del deputato di Fdi Guerino Testa, che sarà presentato in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati mercoledì. All’iniziativa parteciperà Fiorello Primi, presidente dell’Associazione “I borghi più belli d’Italia”.

Mercoledì la commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia ha in programma l’audizione del commissario straordinario Inail, Fabrizio D’Ascenzo.

Giovedì, a Roma, al Ministero della Cultura, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della 729esima edizione della Perdonanza Celestiniana dell’Aquila. Interverranno il sottosegretario Gianmarco Mazzi, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il direttore artistico Leonardo De Amicis. La manifestazione storica è iscritta dal 2019 nella lista Unesci quale patrimonio culturale immateriale. Alla scorsa edizione ha partecipato anche Papa Francesco che ha celebrato, per la prima volta nella storia, il rito solenne di apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio. Il 28 agosto di ogni anno, il corteo della Bolla del Perdono sfila per le strade del centro storico aquilano fino alla Basilica di Collemaggio, scortando il prezioso documento dell’indulgenza papale, custodito da sette secoli nella sede municipale della città, che concedeva l’assoluzione da ogni peccato a quanti “sinceramente pentiti e confessati” avessero varcato la Porta Santa durante i vespri tra il 28 e il 29 agosto.