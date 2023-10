Metti insieme Achille Lauro e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: accadrà oggi nella Capitale, in Campidoglio, in occasione della presentazione dell’evento Vogue “Forces of Fashion”, prima edizione italiana, in programma il prossimo 21 ottobre. Oltre al cantante e al sindaco, interverranno Alessandro Onorato assessore alla Moda, Turismo, Grandi eventi e Sport di Roma Capitale, e Francesca Ragazzi Head of Editorial Content Vogue Italia.

A Roma, nell’aula dei gruppi parlamentari, proiezione del docufilm “Enzo Tortora – Ho voglia di immaginarmi altrove”, regia di Tommaso Cennamo, coproduzione Rai documentari e Moviheart. Dopo l’indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, interverranno Francesco Paolo Sisto viceministro della Giustizia, Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato, Federico Mollicone presidente della Commissione Cultura della Camera, Francesco Rutelli presidente Anica, Fabrizio Zappi direttore Rai documentari. Modererà Francesca Scopelliti presidente della Fondazione per la giustizia Enzo Tortora.

Oggi pomeriggio, a Roma, presso l’Auditorium Antonianum di viale Manzoni saranno consegnati i prestigiosi “Collari Collegium Cocorum” della Federazione Italiana Cuochi, onorificenza al merito professionale conferita a quei professionisti del settore che da oltre 25 anni promuovono con successo le tradizioni e il prestigio della cucina italiana nel nostro Paese e nel mondo. Oltre a centinaia di cuochi saranno presenti, tra gli altri, il presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, i vicepresidenti del Senato Maurizio Gasparri e Gian Marco Centinaio, i direttori dei telegiornali della Rai Gian Marco Chiocci (Tg1) e Antonio Preziosi (Tg2).

L’11 ottobre James M. Bradburne, direttore generale Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidense, e Carlo Orsi presidente dell’Associazione Amici di Brera, saranno i protagonisti dell’intitolazione della “Sala Aldo Bassetti” della Pinacoteca di Brera. L’ingegner Bassetti, presidente dell’Associazione Amici di Brera dal 2007 al 2020, ha lasciato un profondo ricordo per le molteplici attività svolte a favore delle istituzioni braidensi. Durante il suo mandato e grazie al suo sostegno, sono stati portati a termine molti importanti progetti, dall’illuminazione delle sale Napoleoniche al restauro del Napoleone di Canova, dalla realizzazione del cancello dell’Orto Botanico alla donazione a Brera delle “Fantasie” di Mario Mafai. Un luogo particolarmente amato da Bassetti è stata la sala della Passione, nel Cortile d’Onore di Brera. Molto vicina alla sede dell’associazione, questa sala è stata teatro di tutti i più rilevanti incontri promossi dagli amici e dal suo presidente: Bradburne in accordo con i familiari e Orsi volle celebrare qui i funerali laici di Bassetti il 13 dicembre 2022.

Dal 13 ottobre e fino al 14 gennaio del prossimo anno le Gallerie Estensi di Modena presenteranno “Ter Brugghen. Dall’Olanda all’Italia sulle orme di Caravaggio”, la prima grande mostra italiana dedicata al pittore olandese Hendrick ter Brugghen (1588 – 1629) che ripercorre lo straordinario soggiorno dell’artista nel nostro paese, una permanenza che segnò in modo indelebile l’impronta della sua pittura. La scoperta della fase italiana di Ter Brugghen è un avvenimento recente. Nonostante fosse noto che il pittore avesse risieduto a Roma e in Italia almeno per sei o sette anni, fra il 1607-1608 circa e il 1614, gli studi non avevano approfondito tale periodo giovanile, che invece, come tutte le esperienze vissute dai pittori nordici nella capitale pontificia, poteva ipotizzarsi come cruciale per il suo percorso. A cura di Federico Fischetti e Gianni Papi, la rassegna gode dei contributi del Gruppo Cremonini e della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero.