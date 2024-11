Come si costruisce il futuro della mobilità sostenibile? Quali strategie servono per una rete di ricarica elettrica capillare in Italia? Lo scopriamo a Periscopio insieme a Costantino Fassino, Chief Business Development and Sales Officer di Powy, azienda italiana leader nello sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Conduce Axel Donzelli.