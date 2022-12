Anche FlixBus ha deciso di fare un regalo a Natale. Il destinatario? L’ambiente. Attraverso il progetto Offset Christmas, l’azienda di trasporti su tratti lunghi compenserà, attraverso una donazione, l’impatto dei propri viaggi sull’ambiente in termini di emissioni di CO2.

Come avviene tutto ciò? A supporto dell’azienda tedesca, c’è Atmosfair, una Ong che in oltre 15 paesi nel mondo si batte per mitigare le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, finanziando e sviluppando alternative più sostenibili. FlixBus predispone, in rapporto alla lunghezza dell’itinerario e quindi delle emissioni corrispondenti, la possibilità di effettuare una donazione ad Atmosfair. Una piccola donazione personale che, sommata a tutte le altre, aiuta a fare la differenza per l’ambiente: sono già 86 mila le tonnellate di CO2 compensate, ovvero oltre 2 miliardi di kilometri percorsi da FlixBus. Con soli 18 centesimi è possibile, ad esempio, compensare le emissioni dell’intera tratta Roma-Napoli.

Oggi, con Offset Christmas FlixBus rilancia ancora e raddoppierà tutte le donazioni effettuate verso destinazioni collegate dalla propria rete in Italia. L’iniziativa di FlixBus riguarda solo la settimana di Natale (dal 19 al 25 di dicembre). Ad ogni modo, si tratta di uno dei periodi con maggiore mobilità a causa proprio delle feste, quindi l’impatto non sarà esattamente irrilevante.

Il Managing Director di FlixBus Italia, Andrea Incondi, ha a tal proposito così dichiarato: “La fine dell’anno è occasione per trarre un bilancio e interrogarci sul nostro contributo alle cause che toccano da vicino la comunità. Tra queste, quella ambientale è particolarmente rilevante, e riguarda una responsabilità condivisa a cui non possiamo più sottrarci e alla quale chiunque può contribuire. Ogni piccolo passo è importante in questo senso, e speriamo di poter fare sempre di più grazie all’impegno e alla collaborazione delle nostre passeggere e passeggeri, e di chi deciderà di utilizzare sempre più mezzi collettivi anziché la propria auto”.

I contributi versati vengono investiti nella distribuzione, nell’ambito di un progetto accreditato dalle Nazioni Uniti e gestito da Atmosfair appunto, di forni ad alta efficienza energetica (Save80) in Ruanda, forni che risparmiano l’80% di legna rispetto a quelli normalmente utilizzati. Un modo per salvaguardare l’unico habitat al mondo dei gorilla di montagna e migliorare la qualità della vita delle famiglie ruandesi. Ma non solo, nel 2016 FlixBus aveva già finanziato un altro progetto nell’Isola di Aruba, per la creazione di un enorme parco eolico che, oltre a tutelare il clima, offriva una maggiore dipendenza energetica ai Caraibi.

La compagnia di viaggi in pullman non è comunque nuova a simili iniziative in difesa dell’ambiente: ad ottobre di quest’anno, ad esempio, aveva stretto un accordo con l’azienda produttrice dei mezzi, IVECO per utilizzare un modello a ridotto impatto ambientale, Evadys. Un progetto che ha visto coinvolto in primo luogo il Sud-Italia, dove si sono effettuati i primi test sulla linea che collega la Campania e la Puglia, coinvolgendo Autoservizi Borman, partner e responsabile per la linea Lecce-Napoli.

La ricerca Il viaggiatore Green dell’istituto Squadrati ha evidenziato la volontà da parte dei cittadini di far parte del cambiamento, della transizione verso un sistema di mobilità più sostenibile e integrata. Al contempo, la ricerca dimostra che meno del 50% di loro è convinto che i propri sforzi serviranno a qualcosa. È per questo che serve una spinta in più da parte delle grandi aziende, da chi la differenza può farla davvero, direttamente e indirettamente, invogliando quante più persone a partecipare.

L’uso di mezzi collettivi o pubblici, come gli autobus, è la scelta migliore per risparmiare emissioni ed un importante aiuto per l’ambiente: un autobus può infatti sostituirsi a 30 automobili, riducendo enormemente le quantità di CO2 emesse. Iniziative come Offset Christmas costituiscono degli importanti pilastri nel contrasto ai cambiamenti climatici e, si spera, un esempio per tutte le aziende del settore.