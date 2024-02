“Run Electric” è un progetto ambizioso realizzato da The Watcher Post per esplorare in profondità l’industria italiana della mobilità elettrica. Un reportage di 8 episodi, uno per ognuna delle 8 aziende italiane incontrate. Aziende che svolgono un ruolo fondamentale nella transizione verso un sistema energetico più sostenibile e nella promozione della mobilità a zero emissioni.

Le aziende coinvolte in questo progetto rappresentano dei fulgidi esempi dell’innovazione italiana nel settore della mobilità elettrica. Da ST Microelectronics ad Alpitronic, da Gewiss a Iveco, da Bonfiglioli a Bitron, da E-Gap Engineering a Scame. Ognuna contribuisce al progresso della mobilità sostenibile e all’affermazione dell’Italia come leader nel settore, facendo da traino alla transizione energetica.

Queste imprese sono coinvolte in ogni fase della filiera produttiva della mobilità elettrica. Producono componenti chiave dalla microelettronica ai motori elettrici all’avanguardia, dalle batterie ad alte prestazioni ai sistemi di ricarica avanzati. Forniscono, quindi, la tecnologia necessaria per elettrificare automobili, veicoli commerciali, macchinari industriali e agricoli. La filiera produttiva della mobilità elettrica in Italia è un vero e proprio ecosistema che alimenta l’intero settore automobilistico.

Un settore, quello della mobilità elettrica in Italia, in evidente crescita. Il numero di veicoli elettrici in circolazione, infatti, ha superato la quota di 220.000 unità. Inoltre, l’infrastruttura di ricarica pubblica ha superato le 50.000 stazioni, creando una rete sempre più ampia e accessibile per i proprietari di veicoli elettrici.

“Run Electric“, quindi, è una vera e propria avventura attraverso l’Italia, con un percorso che copre oltre 4.000 chilometri da sud a nord, da Catania a Bolzano. Durante questo viaggio, il team di The Watcher Post si è spostato esclusivamente utilizzando veicoli completamente elettrici, dimostrando anche la praticità e l’affidabilità di questa tecnologia.

L’obiettivo principale di “Run Electric” è quello di dare voce ai protagonisti della transizione energetica nel settore dei trasporti. Attraverso interviste e testimonianze dirette, abbiamo raccontato le storie di successo, le sfide affrontate e le prospettive future di queste aziende con anima e corpo italiane ma che competono a livello globale.

“Run Electric” è un invito a scoprire l’entusiasmante mondo della mobilità elettrica, a comprendere le sfide e le opportunità che questa transizione offre e a sostenere le aziende italiane che lavorano per un futuro più sostenibile e pulito.

Giornalista in video: Paolo Bozzacchi

Regia, riprese e montaggio a cura di Simone Zivillica

Grafiche: Eleonora Invernizzi