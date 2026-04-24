L’oro nero del caos: i trader festeggiano, i governi tremano

Nel grande teatro dei mercati energetici globali, la guerra in Medio Oriente non ha solo riaperto le rotte del rischio: ha riattivato un meccanismo antico e spietato, quello per cui ogni interruzione dell’offerta si traduce in una gigantesca redistribuzione della ricchezza, e questa volta a beneficiarne sono soprattutto gli intermediari, con i grandi trader come Vitol, Trafigura e Gunvor che si muovono dentro una volatilità che loro stessi definiscono ormai “strutturale”, mentre il mercato globale perde milioni di barili di petrolio al giorno e la scarsità diventa la nuova normalità, come ha ammesso apertamente il CEO di Vitol Russell Hardy spiegando che la guerra ha già eliminato circa quattro milioni di barili al giorno di domanda e che l’impatto è destinato a crescere. In questo scenario i prezzi fisici esplodono, i differenziali si allargano e ogni carico consegnato diventa un’operazione ad altissimo margine, trasformando il trading petrolifero in una macchina di extraprofitti che raramente si era vista con questa intensità anche nelle crisi precedenti.

Nello stesso tempo, le stesse società riconoscono implicitamente la natura eccezionale di questi guadagni: Vitol, nei suoi risultati, ha dichiarato di essere entrata nel 2026 “ben posizionata per affrontare la volatilità e le dislocazioni di mercato causate dagli eventi in Medio Oriente”, un modo elegante per dire che la crisi è diventata un vantaggio competitivo, mentre da Trafigura il capo economista Saad Rahim ha parlato di un “punto di svolta critico” in cui la perdita di offerta deve essere compensata da una distruzione della domanda, riconoscendo quindi un riequilibrio violento che si traduce, per chi intermedia, in opportunità straordinarie.

Anche Gunvor ha avvertito che la situazione potrebbe arrivare a sottrarre fino al 5% delle forniture globali, delineando uno scenario che, se da un lato minaccia recessione, dall’altro amplifica i margini lungo la catena commerciale. Parallelamente, le grandi compagnie petrolifere integrate stanno beneficiando dello stesso contesto, pur con un linguaggio più istituzionale. Eni nelle sue comunicazioni agli investitori ha più volte evidenziato come gli utili upstream siano “fortemente sensibili ai prezzi delle commodity”, sottolineando che le condizioni di mercato straordinarie generano risultati superiori alle attese. Allo stesso modo ExxonMobil e Chevron hanno attribuito la crescita degli utili recenti all’aumento dei prezzi del greggio e del gas legato alle tensioni geopolitiche, mentre BP e Shell hanno riconosciuto nei loro report che una quota rilevante dei profitti deriva da condizioni di mercato “eccezionali”, alimentando esplicitamente il dibattito sugli extraprofitti e sulle tasse straordinarie.

Dichiarazioni che, pur non sempre usando quel termine, convergono tutte nello stesso punto: senza la crisi, quei livelli di redditività non esisterebbero. Il risultato è una geografia del denaro che converge ancora una volta verso hub come la Svizzera, dove si concentrano i flussi finanziari del trading globale, ma dove iniziano anche le tensioni politiche e sociali, perché quando i profitti crescono più velocemente dei salari e dei prezzi, la pressione per redistribuirli diventa inevitabile, e infatti si moltiplicano le richieste di tassazione straordinaria mentre le stesse aziende, paradossalmente, iniziano a temere non tanto la regolazione quanto gli effetti collaterali della loro stessa ricchezza, tra sicurezza, reputazione e rischio di intervento politico. Resta così sospeso il vero nodo della crisi: un sistema che trasforma ogni shock in opportunità per pochi e in costo per molti può continuare a funzionare solo finché la politica accetta di inseguire il mercato, senza mai davvero raggiungerlo.