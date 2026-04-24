Il tech italiano cresce e si struttura: dagli unicorni a un vero sistema industriale

(Articolo pubblicato su L’Economista, inserto de Il Riformista)

C’è una parte del Paese che sta cambiando passo senza passare dai canali tradizionali della manifattura o dai tempi della politica industriale. È quella legata al digitale, al software e all’intelligenza artificiale, un ecosistema che secondo l’Italian Tech Landscape ha raggiunto i 15,2 miliardi di euro di ricavi e che ha già generato nove unicorni, per un valore complessivo vicino ai 29 miliardi e più di 24mila occupati. Non si tratta più di realtà emergenti, ma di aziende ormai consolidate, in grado di competere sui mercati internazionali e di produrre valore su scala significativa. A guidare questa evoluzione è Bending Spoons, che con una valutazione di 11 miliardi segna il passaggio definitivo del tech italiano da fenomeno di nicchia a comparto industriale maturo. Subito dopo si colloca Technoprobe, valutata 7,9 miliardi, che rappresenta invece la dimensione più industriale e strategica dell’innovazione, legata a un settore cruciale come quello dei semiconduttori, oggi al centro delle dinamiche geopolitiche globali.

A completare il quadro dei principali player c’è Reply, che con una valutazione di 2,4 miliardi e ricavi per 2,6 miliardi si distingue come una piattaforma industriale della consulenza digitale, capace di accompagnare imprese e pubblica amministrazione nei processi di trasformazione tecnologica. Intorno a questi grandi operatori si muove un sistema più ampio e diversificato, che testimonia la maturazione dell’intero comparto. Satispay ha ridefinito il mercato dei pagamenti digitali, affermandosi come una delle poche fintech europee capaci di scalare senza il supporto del sistema bancario tradizionale, mentre Scalapay ha intercettato la crescita dell’e-commerce con il modello del “buy now, pay later”. Facile.it continua a presidiare il segmento della comparazione online, mentre realtà come Namirial operano su livelli meno visibili ma fondamentali, offrendo infrastrutture digitali per la gestione documentale e la firma elettronica.

Anche settori più tradizionali stanno vivendo una trasformazione profonda, come dimostra Prima Assicurazioni, che ha superato il miliardo di ricavi grazie a un modello interamente digitale. Accanto a queste aziende si affacciano nuove realtà come Domyn, che puntano sull’intelligenza artificiale e segnano una fase in cui il valore si costruisce sempre più sulle prospettive di sviluppo oltre che sui risultati attuali. Il dato più rilevante non è tanto il numero degli unicorni, quanto la loro eterogeneità: piattaforme globali, deep tech, servizi digitali, fintech e AI convivono in un ecosistema articolato, che rafforza la credibilità dell’Italia nel panorama tecnologico europeo.

Oggi il settore pesa per lo 0,78% del PIL e continua ad attrarre investimenti, con oltre 500 milioni raccolti nel 2025. Numeri ancora distanti dalle grandi economie digitali, ma sufficienti a indicare un cambio di fase. La vera sfida non è più dimostrare che il tech italiano esiste, ma renderlo stabile e duraturo. Perché se gli unicorni rappresentano la punta visibile della crescita, è dalla solidità dell’intero ecosistema che dipenderà la capacità del Paese di trasformare questa traiettoria in un vantaggio competitivo di lungo periodo.