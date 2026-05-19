Bruxelles apre il cantiere del nuovo copyright nell’era dell’IA

La Commissione europea ha aperto una vasta consultazione pubblica sul futuro del diritto d’autore nell’Unione, inaugurando così una nuova stagione del confronto politico e industriale su come le regole della proprietà intellettuale debbano evolvere di fronte all’accelerazione tecnologica, alla centralità delle piattaforme digitali e all’irrompere dell’IA generativa nel mercato dei contenuti. L’iniziativa mira a raccogliere contributi da parte di autori, editori, imprese tecnologiche, ricercatori, organizzazioni culturali e cittadini sull’efficacia dell’attuale sistema europeo del copyright e su possibili interventi mirati per modernizzarlo. Al centro della revisione vi è la Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale del 2019, una delle riforme più significative adottate dall’Unione europea negli ultimi anni per adeguare la normativa alla crescente diffusione delle piattaforme online e dei nuovi modelli di distribuzione digitale dei contenuti. A sette anni dalla sua approvazione, Bruxelles vuole ora valutare se la direttiva abbia realmente raggiunto i suoi obiettivi principali: facilitare l’utilizzo dei contenuti protetti nel contesto digitale, migliorare le pratiche di licenza e creare un mercato più equo per creatori e titolari dei diritti.

La revisione si inserisce in una fase di profonda ridefinizione degli equilibri economici e culturali che governano le industrie creative europee. Piattaforme di streaming, social network e strumenti basati sull’intelligenza artificiale stanno modificando rapidamente il modo in cui musica, film, libri e contenuti giornalistici vengono prodotti, distribuiti e consumati. Le istituzioni europee sono in misura sempre crescente chiamate a garantire che la normativa sul copyright resti adeguata alle nuove realtà digitali, preservando al tempo stesso un equilibrio tra innovazione, concorrenza e tutela degli autori. La consultazione ha l’obiettivo di raccogliere elementi utili sia per valutare l’impatto concreto della direttiva del 2019 sia per affrontare le nuove sfide derivanti dall’evoluzione tecnologica. Il processo potrebbe inoltre preparare il terreno a una futura iniziativa legislativa mirata a rafforzare il quadro europeo del copyright a sostegno della creatività e dell’innovazione. Il nodo più sensibile dell’intera revisione riguarda tuttavia l’intelligenza artificiale generativa. La rapida diffusione di sistemi capaci di creare testi, immagini, musica e video ha infatti aperto interrogativi cruciali sull’utilizzo delle opere protette per addestrare gli algoritmi e sulla possibilità per gli aventi diritto di far rispettare le proprie prerogative in un ecosistema digitale sempre più automatizzato. La Commissione chiede agli stakeholder di esprimersi su possibili meccanismi di licenza per i dati utilizzati nell’addestramento dell’IA, sugli obblighi di trasparenza e sulle difficoltà nell’identificare l’uso di opere protette da parte dei modelli generativi. I settori culturali e creativi europei denunciano da tempo il rischio che le norme attuali non offrano sufficienti garanzie di tutela rispetto all’utilizzo massivo di contenuti coperti da copyright. Sul fronte opposto, le grandi piattaforme tecnologiche e gli operatori dell’innovazione avvertono che un irrigidimento eccessivo delle norme rischierebbe di compromettere la competitività europea nella corsa globale all’intelligenza artificiale. Tra gli altri temi affrontati, quello della lotta alla pirateria online. I titolari dei diritti ritengono da tempo che gli strumenti di contrasto oggi disponibili siano ancora troppo lenti e frammentati per affrontare efficacemente le violazioni che avvengono in tempo reale. La Commissione europea intende inoltre raccogliere osservazioni sul sistema di remunerazione di artisti e produttori quando la musica registrata viene diffusa all’interno dell’Unione europea. Il tema dell’equa remunerazione è tornato al centro del dibattito con la trasformazione del mercato musicale legata alla crescita delle piattaforme di streaming.

La consultazione si preannuncia quindi come un terreno di confronto particolarmente sensibile tra due mondi – quello della cultura e quello della tecnologia – che dovrebbero trovare una sintesi dialogica per competere equamente e rendere ai cittadini europei parità di accesso ai contenuti. La revisione di Bruxelles sarà supportata da uno studio esterno accompagnato da un’indagine rivolta agli stakeholder, già in corso. La call for evidence resterà aperta fino al 25 giugno e consentirà a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e contributi. L’esito della consultazione potrebbe incidere in maniera determinante sulla prossima generazione delle politiche europee in materia di copyright, in una fase storica in cui governi e autorità di regolazione di tutto il mondo cercano di aggiornare i propri strumenti normativi alle sfide poste dall’economia dei contenuti digitali e dall’impiego dell’intelligenza artificiale. Si apre dunque una nuova riflessione sul futuro dell’economia creativa, consapevoli che il confronto appena avviato potrebbe trasformarsi in uno dei dossier più rilevanti della politica digitale europea dei prossimi anni.