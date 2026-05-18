The Watcher Talk Salute | Encefalopatia Epatica: la persona oltre il sintomo

L’Encefalopatia Epatica è una delle complicanze più severe della cirrosi, capace di compromettere drasticamente la qualità della vita di pazienti e caregiver. Cosa serve oggi per garantire percorsi di cura più strutturati e un supporto concreto a chi convive con questa patologia? Ne parliamo con: On. Ylenja Lucaselli (Capogruppo FdI in Commissione Bilancio), Stefania Bassanini (Head of Medical Affairs di Alfasigma), Massimiliano Conforti (Presidente di EpaC-ETS), Prof. Giacomo Germani (Segretario di AISF), Antonello Aurigemma (Presidente del Consiglio Regionale del Lazio).

Conduce: Gaia De Scalzi