Space AgriTech: le conquiste nello spazio a supporto del mondo agricolo. Chi c’era

Spazio e agricoltura sono due mondi sempre meno lontani, che dialogano costantemente condividendo saperi, conoscenze, know how e dati quasi in tempo reale. Nell’ambito di Space Meetings, Veneto Agricoltura nella giornata di ieri ha organizzato Space AgriTech Expo, un’intera giornata di incontri, tavole rotonde e interviste, moderate dal giornalista Roberto Arditti, per fare il punto sull’integrazione tra questi mondi, raccontare le best practices e affrontare le sfide del domani.

Nel corso della giornata si sono alternati Istituzioni, associazioni di categoria, massimi esponenti del mondo spaziale, realtà imprenditoriali che già integrano nelle loro attività le informazioni e i saperi che riceviamo dallo spazio, con lo scopo di condividere quanto già si sta facendo e le prossime sfide imminenti da porre in agenda.

Federico Caner, Assessore al Turismo, Agricoltura e Fondi UE della Regione del Veneto Luca Salamone, Direttore Generale ASI Luca Salamone e Roberto Arditti Luca Salamone, Direttore Generale ASI Martina Cempini, Bonifiche Ferraresi Prof.ssa Stefania De Pascale Prof.ssa Stefania De Pascale Franco Fossati, Lead Italy and South Europe The Exploration Company Mathieu Goudot, Meagan Crawford e Franco Fossati Chiara Rossi, Bonifiche Ferraresi Prof. Enrico Borgogno Mondino Roberto Arditti Nicola Dell’Acqua e Michela Ceruti Gabriele Giorgini, Chief Operating Officer Vector Robotics Riccardo Marchetto, CEO Neptune Nicola Dell’Acqua, Direttore Veneto Agricoltura

Foto di Stefano Raspa