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Salute, Pinocchio! Un fumetto per promuovere prevenzione e corretti stili di vita tra i giovani

17
Giugno 2026
Di Simone Zivillica

Si è svolta a Palazzo Baldassini, a Roma, la presentazione di “Salute, Pinocchio! Il corpo in equilibrio”, il nuovo manuale a fumetti dedicato all’educazione sanitaria e alla promozione di corretti stili di vita tra i più giovani. L’iniziativa, realizzata dal network PreSa e da Giunti Editore con il supporto non condizionante di Novo Nordisk, nasce con l’obiettivo di avvicinare bambini, ragazzi e famiglie ai temi della prevenzione attraverso un linguaggio semplice e accessibile. Il volume, che affronta temi come alimentazione, attività fisica, benessere emotivo e obesità infantile, sarà distribuito gratuitamente a bordo dei treni Intercity e nei principali FRECCIALounge d’Italia.

Fotografie a cura di Simone Zivillica

Lucia Palmerini, Trenitalia
Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato
Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato
Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato
Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk
Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera
Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera
Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera
Mara Andria, Giorgio Mulè
Marco Trabucco Aurilio – Presidente MESIT
Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato
Francesco Zamichieli – Direttore Iniziative Speciali di Giunti Editore
Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk
Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk
Lucia Palmerini, Trenitalia
Gen. B. me. Ernesto Taraschi
Gen. B. me. Ernesto Taraschi
Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk
Valentina Giorgio, Ernesto Taraschi
Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk
Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk
Lucia Palmerini, Trenitalia
Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk
Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato
Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato
Marco Trabucco Aurilio – Presidente MESIT
Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato
Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera
Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato
Francesco Zamichieli – Direttore Iniziative Speciali di Giunti Editore
Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera
Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera
Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera
Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk
Piero Tatafiore
Centinaio, Tatafiore
Gen. B. me. Ernesto Taraschi
Stefano Stagi, Comitato Direttivo della SIEDP
Stefano Stagi, Comitato Direttivo della SIEDP
Valentina Giorgio, Ricercatore Policlino Gemelli
Stefano Stagi, Comitato Direttivo della SIEDP
Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk
Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato

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