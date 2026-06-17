Si è svolta a Palazzo Baldassini, a Roma, la presentazione di “Salute, Pinocchio! Il corpo in equilibrio”, il nuovo manuale a fumetti dedicato all’educazione sanitaria e alla promozione di corretti stili di vita tra i più giovani. L’iniziativa, realizzata dal network PreSa e da Giunti Editore con il supporto non condizionante di Novo Nordisk, nasce con l’obiettivo di avvicinare bambini, ragazzi e famiglie ai temi della prevenzione attraverso un linguaggio semplice e accessibile. Il volume, che affronta temi come alimentazione, attività fisica, benessere emotivo e obesità infantile, sarà distribuito gratuitamente a bordo dei treni Intercity e nei principali FRECCIALounge d’Italia. Fotografie a cura di Simone Zivillica