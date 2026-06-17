Si è svolta a Palazzo Baldassini, a Roma, la presentazione di “Salute, Pinocchio! Il corpo in equilibrio”, il nuovo manuale a fumetti dedicato all’educazione sanitaria e alla promozione di corretti stili di vita tra i più giovani. L’iniziativa, realizzata dal network PreSa e da Giunti Editore con il supporto non condizionante di Novo Nordisk, nasce con l’obiettivo di avvicinare bambini, ragazzi e famiglie ai temi della prevenzione attraverso un linguaggio semplice e accessibile. Il volume, che affronta temi come alimentazione, attività fisica, benessere emotivo e obesità infantile, sarà distribuito gratuitamente a bordo dei treni Intercity e nei principali FRECCIALounge d’Italia.



Fotografie a cura di Simone Zivillica

Lucia Palmerini, Trenitalia Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera Mara Andria, Giorgio Mulè Marco Trabucco Aurilio – Presidente MESIT Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato Francesco Zamichieli – Direttore Iniziative Speciali di Giunti Editore Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk Lucia Palmerini, Trenitalia Gen. B. me. Ernesto Taraschi Gen. B. me. Ernesto Taraschi Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk Valentina Giorgio, Ernesto Taraschi Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk Lucia Palmerini, Trenitalia Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato Marco Trabucco Aurilio – Presidente MESIT Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato Francesco Zamichieli – Direttore Iniziative Speciali di Giunti Editore Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk Piero Tatafiore Centinaio, Tatafiore Gen. B. me. Ernesto Taraschi Stefano Stagi, Comitato Direttivo della SIEDP Stefano Stagi, Comitato Direttivo della SIEDP Valentina Giorgio, Ricercatore Policlino Gemelli Stefano Stagi, Comitato Direttivo della SIEDP Jens Pii Olesen – General Manager Italia di Novo Nordisk Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato