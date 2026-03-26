Il mercato automobilistico italiano si trova in una fase di profonda trasformazione, sospeso tra transizione energetica, vincoli economici e cambiamenti nei comportamenti di acquisto. È quanto emerge dal secondo Rapporto dell’Osservatorio SUNRISE, promosso da MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile e presentato oggi al Museo Ara Pacis di Roma.
Foto di Simone Zivillica
Luca Ventorino, Segreteria Tecnica MASE
Ennio Cascetta, Coordinatore Scientifico Osservatorio SUNRISE
Luca Ventorino, Segreteria Tecnica MASE
Stefano de Luca, Dipartimento di Ingegneria Civile – Università degli Studi di Salerno
Ennio Cascetta, Coordinatore Scientifico Osservatorio SUNRISE
Ennio Cascetta, Coordinatore Scientifico Osservatorio SUNRISE
Alessandro Cattaneo e Gianmarco Montanari
Gianmarco Montanari, Direttore Generale MOST
Gianmarco Montanari, Direttore Generale MOST
Gianmarco Montanari, Direttore Generale MOST
Gaetano Servedio, Direttore generale per la motorizzazione MIT
Gaetano Servedio, Direttore generale per la motorizzazione MIT
Gaetano Servedio, Direttore generale per la motorizzazione MIT
On. Alessandro Cattaneo, Membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera
On. Alessandro Cattaneo, Membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera
On. Alessandro Cattaneo, Membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera
Alessandro Cattaneo, Membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera
Ennio Cascetta, Coordinatore Scientifico Osservatorio SUNRISE
Gianmarco Montanari, Direttore Generale MOST
On. Alessandro Cattaneo, Membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera
Gianmarco Montanari, Direttore Generale MOST