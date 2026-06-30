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Mobilità, Fondazione MOST, la giornata di incontro con le startup

30
Giugno 2026
Di Redazione

MOST porta l’innovazione della mobilità sostenibile fuori dai laboratori e la mette a confronto con il mercato. Al Museo Diocesano di Milano si è svolto l’Investor Day “MOSTriamo il Futuro e incontriamo l’innovazione”, una giornata dedicata all’incontro tra startup, PMI innovative, grandi imprese, investitori, istituzioni e mondo della ricerca. Protagoniste dell’evento sono state 40 startup, che hanno presentato le proprie soluzioni tecnologiche e partecipato a momenti di networking e matchmaking con il sistema industriale e finanziario. L’iniziativa rientra nel percorso avviato dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile nell’ambito del PNRR, che ha già attivato oltre 11,5 milioni di euro per sostenere la crescita dell’ecosistema dell’innovazione e accompagnare il trasferimento delle tecnologie dalla ricerca al mercato.

Fotogallery a cura di Francesca Malinverno

Gianmarco Montanari, direttore generale di MOST.
Gianmarco Montanari, direttore generale di MOST.
Gianmarco Montanari, direttore generale di MOST.
Angelo Lerro, founder di Supair
Federico Chianini, Presidente giovani imprenditori e Vicepresidente con delega alle startup di Assolombarda.
Lorenzo Maternini – Cda di CDP Venture Capital e Founder di Perspective AI
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