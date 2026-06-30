Mobilità, Fondazione MOST, la giornata di incontro con le startup

MOST porta l’innovazione della mobilità sostenibile fuori dai laboratori e la mette a confronto con il mercato. Al Museo Diocesano di Milano si è svolto l’Investor Day “MOSTriamo il Futuro e incontriamo l’innovazione”, una giornata dedicata all’incontro tra startup, PMI innovative, grandi imprese, investitori, istituzioni e mondo della ricerca. Protagoniste dell’evento sono state 40 startup, che hanno presentato le proprie soluzioni tecnologiche e partecipato a momenti di networking e matchmaking con il sistema industriale e finanziario. L’iniziativa rientra nel percorso avviato dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile nell’ambito del PNRR, che ha già attivato oltre 11,5 milioni di euro per sostenere la crescita dell’ecosistema dell’innovazione e accompagnare il trasferimento delle tecnologie dalla ricerca al mercato.

Fotogallery a cura di Francesca Malinverno