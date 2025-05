“Le professioni in Italia da De Gasperi alle sfide del nostro tempo”. Il dibattito al Senato

Come è cambiato il ruolo delle professioni ordinistiche in Italia dal dopoguerra a oggi? E quali insegnamenti possiamo trarre dall’approccio di Alcide De Gasperi allo sviluppo delle competenze professionali e del lavoro? A 70 anni dalla scomparsa dello statista democristiano, il convegno “Le professioni in Italia da De Gasperi alle sfide del nostro tempo” – che si è svolto mercoledì 21 maggio presso la biblioteca Spadolini del Senato – è stata l’occasione per presentare una ricerca sulle professioni in Italia, realizzata da Fondazione De Gasperi con il sostegno di Fondazione Inarcassa.

Fotografie a cura di Simone Zivillica