Dove il tempo produce: i distretti industriali più antichi d’Italia oggi ancora attivi e fiorenti

C’è un’Italia che non compare nelle narrazioni più immediate dell’innovazione, ma che continua a sostenere una parte rilevante della produzione reale. È un’Italia stratificata, in cui il gesto industriale affonda le radici nel Medioevo e arriva fino alle catene globali del valore.

Raccontare i distretti industriali più antichi ancora attivi significa osservare una continuità rara: quella di sistemi produttivi che non hanno mai smesso di trasformarsi. Il caso più emblematico è quello di Biella, dove la lavorazione della lana è documentata già dal XIII secolo e dove oggi operano alcuni dei gruppi industriali più internazionalizzati del Made in Italy. Il Gruppo Ermenegildo Zegna, nato proprio nel distretto nel 1910, è oggi una multinazionale del lusso quotata a New York, con marchi globali e una presenza commerciale diffusa nei principali mercati mondiali. Accanto a Zegna, il lanificio Vitale Barberis Canonico rappresenta una delle continuità produttive più impressionanti: fondato nel 1663, esporta circa l’80% della produzione e serve mercati internazionali consolidati.

I dati più recenti indicano un fatturato superiore ai 132 milioni di euro nel 2024, con utili significativi . Il distretto nel suo complesso continua a generare miliardi di ricavi aggregati e mantiene una forte vocazione all’export, confermandosi uno dei pilastri del tessile europeo. Qui la globalizzazione non ha cancellato la produzione locale: l’ha amplificata. Un modello diverso ma altrettanto radicato è quello di Prato, dove la produzione tessile risale al XII secolo e si struttura fin da subito su base protoindustriale grazie al sistema delle gore.

Oggi il distretto è caratterizzato da una rete di migliaia di imprese, spesso di piccola dimensione ma fortemente integrate, con una significativa proiezione internazionale. Tra le realtà più rilevanti si possono citare gruppi come Beste e Marini Industrie, attivi nella produzione di tessuti e filati per marchi globali della moda. Il modello pratese si distingue per una forma di internazionalizzazione diffusa: non grandi conglomerati verticali, ma una filiera che esporta collettivamente, con una forte presenza sui mercati europei e asiatici. In questo senso, Prato rappresenta una delle forme più sofisticate di distretto contemporaneo, dove la dimensione globale è il risultato di una cooperazione locale.

Spostandosi nel settore metallurgico, il distretto della Val Trompia racconta una storia altrettanto lunga, con origini nella lavorazione del ferro già nel XV secolo. Qui operano aziende come Beretta, una delle imprese più antiche al mondo ancora in attività, fondata nel 1526 e oggi leader globale nella produzione di armi leggere, con una presenza commerciale in numerosi paesi e una quota rilevante di fatturato derivante dall’export. Il distretto si configura oggi come un sistema meccanico avanzato, con una filiera che integra produzione, componentistica e innovazione tecnologica, mantenendo una forte competitività internazionale. Infine, il caso di Murano introduce una dimensione ibrida tra industria e cultura.

Dal 1291, quando la produzione del vetro fu trasferita sull’isola, la continuità produttiva non si è mai interrotta. Oggi realtà come Venini rappresentano l’evoluzione contemporanea di questa tradizione: produzioni di alta gamma, forte presenza nei mercati internazionali e integrazione con il design e il lusso. L’internazionalizzazione, in questo caso, passa più attraverso il valore simbolico e culturale del prodotto che attraverso la scala industriale.

Nel loro insieme, questi distretti dimostrano che la longevità industriale italiana non è un’anomalia, ma un modello. I dati istituzionali mostrano come i distretti continuino a sostenere una quota significativa dell’export nazionale e della produzione manifatturiera, grazie a una combinazione di specializzazione, radicamento territoriale e apertura ai mercati globali. Biella, Prato, Val Trompia e Murano non sono semplicemente sopravvissuti alla storia industriale: l’hanno attraversata, adattandosi continuamente senza perdere identità. In un’economia caratterizzata da cicli sempre più brevi, rappresentano una forma di stabilità dinamica. E forse è proprio questo il loro tratto più moderno: dimostrare che l’innovazione, in Italia, può avere la forma della continuità.