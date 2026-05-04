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Cammini di cura alla Camera, istituzioni e sanità a confronto su prevenzione dell’obesità e salute pubblica: ecco chi c’era

04
Maggio 2026
Di Beatrice Telesio di Toritto

Lunedì 4 maggio 2026, alla Camera dei deputati nella Sala del Refettorio della Biblioteca Nilde Iotti, “Cammini di cura. Risposta della sanità pubblica nella prevenzione dell’obesità con strumenti di salute e benessere”, promosso su iniziativa del Vicepresidente Giorgio Mulè, accende i riflettori su una delle emergenze più rilevanti per la salute pubblica. Un confronto che unisce prevenzione, diagnosi precoce, corretti stili di vita e sostenibilità del sistema sanitario nazionale, con particolare attenzione ai più giovani e alla necessità di rafforzare strumenti capaci di intervenire prima che una condizione cronica comprometta sempre più profondamente salute, qualità della vita e futuro del Paese.


Fotografie a cura di Rachele Maria Curti

Ettore Corradi – Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Corradi, Carbone, Muscaritoli, Buscemi
Alberto Zoli – Direttore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
On. Luciano Ciocchetti
On. Luciano Ciocchetti
Ministro Orazio Schillaci
Corradi, Carbone, Muscaritoli, Buscemi, Pella (Collegato)
Corradi, Carbone, Muscaritoli, Buscemi
Carbone, Muscaritoli, Buscemi, Mulè
Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera dei deputati
Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera dei deputati
Muscaritoli, Buscemi
Maurizio Muscaritoli – Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I
Ettore Corradi – Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Alberto Zoli – Direttore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Corradi, Carbone, Muscaritoli, Buscemi, Zoli
Alberto Zoli – Direttore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
On. Luciano Ciocchetti
Corradi, Carbone, Muscaritoli, Buscemi, Schillaci
Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera dei deputati

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