Lunedì 4 maggio 2026, alla Camera dei deputati nella Sala del Refettorio della Biblioteca Nilde Iotti, “Cammini di cura. Risposta della sanità pubblica nella prevenzione dell’obesità con strumenti di salute e benessere”, promosso su iniziativa del Vicepresidente Giorgio Mulè, accende i riflettori su una delle emergenze più rilevanti per la salute pubblica. Un confronto che unisce prevenzione, diagnosi precoce, corretti stili di vita e sostenibilità del sistema sanitario nazionale, con particolare attenzione ai più giovani e alla necessità di rafforzare strumenti capaci di intervenire prima che una condizione cronica comprometta sempre più profondamente salute, qualità della vita e futuro del Paese.





Fotografie a cura di Rachele Maria Curti

Ettore Corradi – Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Corradi, Carbone, Muscaritoli, Buscemi Alberto Zoli – Direttore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda On. Luciano Ciocchetti On. Luciano Ciocchetti Ministro Orazio Schillaci Corradi, Carbone, Muscaritoli, Buscemi, Pella (Collegato) Corradi, Carbone, Muscaritoli, Buscemi Carbone, Muscaritoli, Buscemi, Mulè Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera dei deputati Muscaritoli, Buscemi Maurizio Muscaritoli – Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I Ettore Corradi – Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Alberto Zoli – Direttore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Corradi, Carbone, Muscaritoli, Buscemi, Zoli Alberto Zoli – Direttore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda On. Luciano Ciocchetti Corradi, Carbone, Muscaritoli, Buscemi, Schillaci Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera dei deputati