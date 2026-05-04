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Cammini di cura alla Camera, istituzioni e sanità a confronto su prevenzione dell’obesità e salute pubblica: ecco chi c’era
04
Maggio 2026
Di Beatrice Telesio di Toritto
Lunedì 4 maggio 2026, alla Camera dei deputati nella Sala del Refettorio della Biblioteca Nilde Iotti, “Cammini di cura. Risposta della sanità pubblica nella prevenzione dell’obesità con strumenti di salute e benessere”, promosso su iniziativa del Vicepresidente Giorgio Mulè, accende i riflettori su una delle emergenze più rilevanti per la salute pubblica. Un confronto che unisce prevenzione, diagnosi precoce, corretti stili di vita e sostenibilità del sistema sanitario nazionale, con particolare attenzione ai più giovani e alla necessità di rafforzare strumenti capaci di intervenire prima che una condizione cronica comprometta sempre più profondamente salute, qualità della vita e futuro del Paese.
Fotografie a cura di Rachele Maria Curti