La Terrazza Rinascente è stata la cornice per la festa romana dei 110 anni del brand Marinella. Un’occasione per celebrare la ricorrenza circondati dalla community istituzionale romana. Un appuntamento all’insegna del made in Italy di successo, ma anche dell’innovazione, nuova parola chiave delle strategie di sviluppo del brand napoletano.

Foto a cura di Simone Zivillica