L’insufficienza intestinale cronica benigna e la sindrome dell’intestino corto (IICB e SBS). Cosa sta facendo la Regione Lombardia per migliorare il modello di cura e presa in carico. Se n’è parlato nella Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli nel convegno “Insufficienza intestinale cronica benigna e sindrome dell’intestino corto: verso un modello territoriale di presa in carico”, promosso dall’Associazione “Un Filo per la Vita Onlus” e realizzato con il contributo non condizionante dell’azienda farmaceutica Takeda.

Alla discussione hanno preso parte il Professor Gian Vincenzo Zuccotti, Direttore Dip. Pediatria Ospedale Vittore Buzzi, Sergio Felicioni, Presidente dell’Associazione Un Filo per la Vita Onlus, Lorenzo Norsa, Dirigente Medico Gastroenterologia Pediatrica, Nutrizione dell’Ospedale Vittore Buzzi, Silvia Scurati, Vicepresidente della IV Commissione “Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione” di Regione Lombardia, nonché componente della IX Commissione “Sostenibilità sociale, casa e famiglia, Laura Chiappa, dirigente dell’Unità Operativa Polo Ospedaliero della Regione Lombardia, Margherita Gregori, Segretario Generale “Un Filo per la Vita Onlus”, Riccardo Caccialanza, Direttore SC Dietetica e Nutrizione Clinica dell’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia ed Ettore Corradi Direttore f.f. della Struttura Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano.