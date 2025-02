Idroelettrico: un valore per l’Italia. Chi c’era al convegno

Si è svolto questa mattina presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati il convegno “Idroelettrico: un valore per l’Italia” organizzato da Elettricità Futura.

L’evento ha riunito i Rappresentanti delle Istituzioni, della Politica, delle Regioni, dei Sindacati e di altre Associazioni del settore in un dibattito sul comparto italiano dell’idroelettrico, un settore strategico per la sicurezza nazionale e l’indipendenza energetica che genera elettricità rinnovabile programmabile e crea notevoli benefici per i cittadini e le imprese in termini di riduzione dei costi dell’energia, tutela dei territori e sviluppo dell’economia.

Fotografie a cura di Simone Zivillica