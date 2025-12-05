All’Ambasciata di Türkiye a Roma, la Giornata Mondiale del Caffè Turco è stata l’occasione per celebrare, in collaborazione con l’Istituto Culturale Turco Yunus Emre, una tradizione che unisce gusto, storia e ospitalità. Nella data in cui l’UNESCO ne ha riconosciuto il valore culturale, ospiti e amici della comunità turca hanno potuto scoprire l’arte della preparazione nel cezve, la schiuma perfetta e i piccoli rituali che accompagnano ogni tazzina.

Quest’anno, il caffè turco festeggia anche il suo nuovo riconoscimento europeo come prima “denominazione di prodotto tradizionale” della Türkiye registrata dall’UE.

Tra degustazioni e racconti, la mattinata ha ricordato a tutti il celebre proverbio: una tazza di caffè obbliga a quarant’anni di amicizia. Un invito a condividere, più che un semplice evento.